Tiempos electorales 2019

E. M. Romero

Estamos viviendo tiempos electorales lo que trae consigo algunas conductas, que, aun cuando parezca un contra sentido se contraponen al principio democrático.

Sin dudas el fragor de toda lucha electoral, fundamentalmente en nuestro país, lleva en algunos casos a un ataque personal a los candidatos y en otros, teniendo ya los resultados de elecciones, a sorpresas y desconciertos sobre la forma en que los ciudadanos manifiesta su elección.

Tomemos algunos ejemplos para definir estas circunstancias tan propias de estas contiendas electorales.

Hace unos pocos días en la Feria del Libro en la Sociedad Rural de la ciudad de Buenos Aires Cristina Fernández presentó un libro lo cual, habida cuenta del perfil político de una ex presidente que lo fue por dos períodos, resulta un acto político indiscutido pero ni mas ni menos que muchos otros y lo que es más aún hace algunos días y con motivo de esta presentación pensaba no sería malo que los políticos como acto electoral escriban un libro en lugar de las tradicionales campañas costosas y en algunos casos absolutamente desmedida ya que sabemos del desvío de fondos públicos en pos de obtener votos.

Sin embargo muchos se ofendieron y se mofaban de que Cristina Fernández escriba un libro tengamos presente que en función de un pensamiento democrático descargado de pensamientos elitistas y menos aun de desprecio para con los adversarios políticos o incluso para los que piensan distinto deberían ver con buenos ojos que alguien inmerso en la política escriba un libro; cierto es que se podrá criticar el texto, la idea, la propuesta, la estructura e incluso el estilo pero no se entiende como los defensores de la libertad piensan que otro no tiene derecho a escribir un libro y a presentarlos en una feria del libro mas alla de su condición de político.

Cuando Vargas Llosas un escritor de nota y prestigio viene a nuestro país invitado por su carácter de escritor y hace manifestaciones políticas en torno a desacreditar los gobiernos de izquierda, o los populistas y defender fuertemente el pensamiento de derecha nadie cuestiona esta presencia ni estas manifestación ni llega a decir que no comprende como invitan al escritor.

Muchos de los periodistas que criticaron a Cristina Fernández negando incluso la posibilidad de que esta pueda escribir un libro y ellos mismos han escritos libros que nadie desconoce que no fueron redactados por ello sino que ellos contaron hechos que otro a sueldo transformo en libro.

Espero que sea solo por los tiempos electorales que estamos viviendo que surjan estas conductas que llevan a negar que cualquier persona que piense distintos o que no nos agrade o que sea nuestro rival pueda escribir un libro.

Un periodista con las imágenes del acto de presentación del libro llego a señalar a quienes estaban en el mismo como “aplaudidores” ya que en realidad eran personas cercanas o de amistad de quien presentaba el libro hasta que en un paneo de la cámara se encontró con que el dueño del canal donde ejercerse su actividad estaba en primeras filas; esto me llevo a otro pensamiento pareciera que –como todos sabemos Cristina despierta amores y odios intensos- que querían que fueran al acto quienes la odian y que no permitan la presentación o que todo termine en una revuelta, en verdad esto no tiene nada de democrático.

El otro hecho de significación política que estamos viviendo fruto de la contienda electoral es la elección también reciente en Córdoba con el triunfo significativo de Schiaretti y con la pérdida del Radicalismo y Cambiemos.

Tengamos presente que Schiaretti iba por la reelección y que si bien las encuestas no daban cuenta de la gran mayoría que obtuvo en definitiva, no es menos cierto que lo daban con posibilidades de éxito, como es posible entonces que dos radicales como Negri y Mestre de una dilatada trayectoria en Córdoba, no puedan arreglar sus diferencias para juntos obtener el éxito y así acompañar la propuesta de Cambiemos e incluso aportar su grano de arena para que no sea posible el regreso de Cristina.

El interrogante es peor aún, si el regreso de Cristina es el caos que anuncia Cambiemos y esta fuerza política pretende evitarlo porque dos políticos de la trayectoria de la talla Negri y Mestre no son capaces de dejar de lado sus apetencias políticas para evitar el caos de la vuelta de Cristina y sostener a Córdoba como uno de los distritos que sostiene a Macri.

Ojalá podamos vivir otros tiempos electorales donde todos los políticos escriban libros y donde quienes dicen que no debemos regresar a otros viejos tiempos tengan la grandeza de postergar sus aspiraciones políticas en pos de construir acuerdos que permitan evitar precisamente que la gente opte por los que, ellos entienden, llevaran al país al caos.

Fuente: La Nota digital