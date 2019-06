El ex senador Choclo Alasino hizo declaraciones radiales. ¿Por qué apoya la fórmula Pichetto – Macri?. Estuvo con Jesús Rodríguez.

“En la última elección pedí que le dieran juego a las minorías peronistas y me dijeron que no. Acá lo que pasa es que la fórmula “el que gana conduce y el que pierde acompaña” se convirtió en “el que gana manda y el otro se va a la casa”, expresó el ex senador nacional a Radio La Voz, sobre la Unidad del PJ provincial.