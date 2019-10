Debate Urgente

Derechos Humanos y Crisis Humanitaria.

Con el auditorio del sindicato ATE colmado en su capacidad, se llevó a cabo el debate hacia una propuesta de programa de Gobierno del Pueblo y para el Pueblo .

El Departamento de Derechos Humanos de ATE Nacional convocó a la charla-debate ‘Derechos Humanos y Crisis humanitaria: hacia una propuesta de programa de Gobierno de y para el pueblo’.

En el panel participaron Hugo ‘Cachorro’ Godoy, Secretario General de ATE Nacional y Secretario General Adjunto de la CTA Autónoma; Héctor ‘Pelusa’ Carrica, responsable del Departamento de Derechos Humanos de ATE Nacional; Ángel ‘Lito’ Borello, Secretario de Derechos Humanos de la CTEP; María José Cano, Secretaria General de la Junta Interna de ATE Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, e integrante del Foro por los Derechos de la Niñez; y Jorge Rachid, médico de barrio y del trabajo militante peronista.

La jornada de debate contó con la presencia de compañeros y compañeras de ATE de varias provincias, seccionales, sectores y agrupaciones; de la CTA Autónoma Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal; de la CTEP; del Movimiento Argentina Rebelde; de FM Riachuelo; de la Cooperativa Todo por los Pibes; entre otras organizaciones.

Para abrir la jornada, el Secretario General de ATE Nacional, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, dijo: “En primer lugar quiero mandarles un sincero abrazo, un reconocimiento, valorización y felicitaciones a todas las compañeras que llevaron a cabo este pasado fin de semana, en la ciudad de La Plata, un histórico encuentro del movimiento de mujeres. Desbordaron las calles de nuestra ciudad y demostraron que hay una realidad emergente en nuestra sociedad, que cada día se hace escuchar más y mejor, y que cada día es más protagonista de cambios sociales, culturales y políticos. ¡Felicitaciones compañeras!”

“Cuando salimos a enfrentar a las políticas de ajuste del macrismo, a fines del 2015 y cuando lanzamos en febrero de 2016 una primera gran movilización a Plaza de Mayo en rechazo a los despidos, acompañados por muchas organizaciones hermanas, se dio la campanada para que a lo largo de cuatro años lográramos el mayor de los triunfos: No abandonar las calles. Salimos a denunciar el hambre y la desocupación que se multiplicaban, producto de las políticas genocidas que el FMI sigue queriendo imponer en todos los países de nuestra Latinoamérica. Pero además salimos a decir que tenemos propuestas que desbordan las reivindicaciones sectoriales. En estos años de luchas hubo dos sectores emergentes políticos, sociales y culturales fundamentales: Uno fue el movimiento de mujeres, y el otro fue el de los movimientos sociales, que se estructuran en los comedores, en los merenderos, en las cooperativas. Se trata de las nuevas organizaciones de la clase trabajadora, que la legalidad burguesa se niega a reconocer”, agregó Godoy.

El dirigente además manifestó: “La lucha por los Derechos Humanos es la lucha en defensa de nuestros pibes y pibas, que son los que más padecen el genocidio del hambre. Es también la lucha por el derecho a la vivienda, por el derecho a la tierra para trabajarla. Estamos muy orgullosos de haber compartido con la CTEP, con la CCC y con Barrios de Pie las grandes marchas por Tierra, Techo y Trabajo. Fue a partir de estas luchas que fortalecimos nuestra unidad para llevar adelante la rebelión en las urnas de las PASO del 11 de agosto, y estamos seguros de que el 27 de octubre se va a ratificar el grito de ‘chau Macri, chau FMI’”.

“El encuentro de hoy tiene que ver con asumir el protagonismo en un tiempo de esperanza, que se tiene que dar con organización, movilización, capacidad de propuesta, y fuerza en las calles para sostenerlo. Los grupos transnacionales y el FMI van a querer extorsionar al futuro Gobierno, pretendiendo obligarnos a pagar una deuda externa ilegítima e injusta, pero lo primero que hay que atender es la deuda interna del hambre y la pobreza”, agregó el Secretario General de ATE Nacional.

DERECHOS HUMANOS

Por su parte, el responsable del Departamento de Derechos Humanos de ATE Nacional, Héctor ‘Pelusa’ Carrica, señaló: “ATE fue el primer sindicato en hacer un Paro Nacional contra Macri, el primero en ganar las calles. Y estamos convencidos de que la única garantía para ejercer la voluntad popular es estar organizados primero, y movilizados después. Lo que nos motivó a llevar adelante este debate es el terrible desastre que está atravesando nuestro país con este Gobierno que ha provocado un retroceso de por lo menos 40 años en políticas de Derechos Humanos. Desmantelaron las estructuras de Derechos Humanos, y llevaron adelante una batalla cultural. Basta ver el último debate presidencial, cuando dos sicarios, uno civil y otro ex militar, dijeron barbaridades que mancillaban la memoria de las compañeras y los compañeros desaparecidos, y el avance en Derechos Humanos que representaron los Juicios de Lesa Humanidad”.

“La crisis humanitaria ocurre cuando un Estado no puede atender las necesidades de la comunidad, como está pasando ahora”, definió Carrica, y desarrolló uno de los disparadores centrales de la jornada: “Tenemos un cuadro caracterizado por el aumento de la mortalidad infantil, la desnutrición, el hambre, el desempleo, por la agudización de la violencia de género y los femicidios, con jubilados que no pueden acceder a los medicamentos por el aumento de los precios y la pérdida de poder adquisitivo ante la inflación, con un caso de gatillo fácil cada 19 horas que principalmente tiene como víctimas a los pibes pobres”.

LOS PIBES

Ángel ‘Lito’ Borello, Secretario de Derechos Humanos de la CTEP, confesó: “Siempre, siempre, siempre es una alegría, un honor y un gran orgullo hablar en la casa de los trabajadores y las trabajadoras del Estado. Como decía ‘Cachorro’, venimos de mucho tiempo de caminar juntos, codo a codo, en la calle. Es la unidad que se construye con los que luchan, y en la lucha. Está claro que hay un Gobierno en retirada, pero también está claro que los desafíos de lo que viene nos van a exigir mucho esfuerzo”.

“A nivel mundial estamos atravesando tiempos adversos, por un modelo que genera políticas de descarte. Es decir, ya no sólo el sometimiento tiene que ver con quedarse con una parte de nuestro salario, sino que directamente se construyen políticas para dejarnos afuera. El poder fáctico, cada vez más, no necesita ni siquiera de la institucionalidad de las democracias actuales. Independientemente de que Drácula se vaya de la Casa Rosada, el poder fáctico va a seguir estando y va a seguir ejerciendo su fuerza desde el poder económico, desde el poder financiero, desde el poder multimediático. Y han generado nuevos instrumentos para la represión: Ya no son sólo las fuerzas de seguridad del Estado las que la ejercen. El ejército narco, con el paco y otras drogas, está presente en todos nuestros barrios porque el poder fáctico es cómplice. Porque los poderosos nos metieron en los territorios a esta lacra que rompe el tejido social, que fragmenta a la sociedad, que destruye a las familias y golpea fuertemente a nuestras pibas y pibes”, agregó Borello.

El dirigente de la CTEP también marcó: “Creemos que el Estado y la Democracia deben tener profundas transformaciones. Está claro que esta Constitución ya no expresa el acuerdo que permita la Justicia Social. Esas transformaciones, como en el ’49, se logran cuando hay pueblo en la calle, cuando el sujeto protagónico es poner las patas en la fuente. Como cuando en el 19 y 20 de diciembre de 2001 nos hicimos protagonistas de la historia. Esta Democracia tampoco ha parado las injusticias, las desigualdades, el saqueo a nuestra Patria. Esta Democracia con la que nos dejan meter un papelito en una caja de cartón cada dos años, no alcanza para lograr las transformaciones profundas que tenemos que realizar. Es necesario y urgente que perforemos el techo de la Democracia representativa, y tener un grado de Democracia participativa y protagónica que nos haga constructores todos los días. También necesitamos otro Estado: Un Estado sin burocracia y sin corrupción, que son parte de los modelos de dominación para hacer pomada desde adentro a los gobiernos populares que van recuperando terreno o todavía lo mantienen”.

NIÑEZ Y JUVENTUD

A su turno, María José Cano, Secretaria General de la Junta Interna de ATE Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, expuso: “En el marco de la convocatoria vengo a compartir la realidad de la niñez en nuestro país, con algunos datos que a nosotros nos permitan pensar cómo avanzar en la construcción de políticas concretas para asegurar los derechos de los pibes y de las pibas. Este año se cumplen 30 años de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, y en estos últimos cuatro años del Gobierno de Cambiemos todas las medidas económicas, políticas, sociales y culturales no sólo han aumentado la brecha entre los más ricos y los más pobres, sino que además han marginalizado a una gran parte de nuestro pueblo. Y el grupo que más nos preocupa es, justamente, el de la niñez y adolescencia, que es el grupo etario más afectado por este tipo de decisiones”.

“Hace muy poquitos días conocíamos desde el INDEC las cifras que nos decían que la pobreza por ingreso asciende a más del 50 por ciento, así como la indigencia asciende al 11,3 por ciento. Pero la pobreza en la niñez se mide por las privaciones que se ejercen en el marco de los derechos de los pibes y las pibas. Cuando hablamos de privaciones, hablamos de alimentación, de educación, de salud, de saneamiento, de vivienda”, detalló Cano.

La compañera luego enumeró: “Aunque seguramente ha aumentado, en marzo el 7 por ciento de nuestros niños y niñas no cenaba. Esto viene con la implicancia de que los adultos son los primeros que dejan de comer para poder asegurar el plato de comida para sus hijos o hijas. En la Provincia de Buenos Aires, el 43 por ciento de los pibes y pibas presenta malnutrición. El 38 por ciento depende de los comedores escolares, cuando sabemos que el presupuesto destinado a los mismos es una miseria. Del 78 por ciento de los chicos y chicas que son alcanzados por la educación pública, el 26 por ciento no asiste a clases, y el 47 por ciento presenta déficit educativo. En nuestro país, más de 500 mil adolescentes están fuera de la escuela, y sólo 1 de cada 2 que ingresan logra terminarla en los plazos esperados. El 25 por ciento de los pibes no consultó al médico, y el 54 por ciento nunca fue a un dentista. El 23 por ciento de los pibes y las pibas de hasta 17 años vive en condiciones de hacinamiento y ese porcentaje llega a los 30 puntos en la Provincia de Buenos Aires”.

INTEGRACIÓN Y ECOLOGÍA

Para concluir las disertaciones, médico de barrio y del trabajo militante peronista Jorge Rachid instó: “Les pido que lean el testamento político que Perón nos dejó 60 días antes de morir y que se fijen si no tiene vigencia hoy en día. Ese texto, que invito a que busquen, se llama ‘Modelo argentino para un proyecto nacional’, del 1º de mayo de 1974. Nosotros éramos muy jóvenes y no entendíamos una pepa, porque nos dijo cuatro cosas, pero nosotros entendimos tres y de la otra nos cagamos de risa. Nos dijo que el mundo iba a ser de los bloques continentales o países continentales, que se iban a acabar las luchas nacionales: O peleamos con los bloques continentales, o no tenemos masa crítica para la lucha. Países continentales hay cuatro: Estados Unidos, Rusia, China e India, por población. Todo lo demás son bloques: Unión Europea, UNASUR, CELAC, Unión de Países Árabes, Unión Africana. Esto nos lo dijo Perón hace 45 años”.

“También en ese documento, Perón nos dijo que Argentina es el país de los alimentos, del agua dulce –ahí fue que nos cagamos de risa, porque nosotros queríamos hacer la revolución y él nos hablaba del agua-, y de los recursos naturales fósiles y minerales. Y a continuación nos dijo, ese Perón que algunos decían que no le llegaba el agua al tanque, que el imperialismo iba a venir por esos recursos con nosotros, o sin nosotros, y que eso va a depender de la capacidad de los argentinos para defenderlos. Un hecho electoral como el que viene, para los militantes es sólo una batalla. Y ni siquiera es la más importante. Es una batalla que nos puede llevar a recuperar el Gobierno, pero vamos a tener que dar una larga lucha por el poder”, agregó Rachid.

MICRÓFONO ABIERTO

Tras la exposición de los panelistas se abrió el micrófono a distintos compañeros y compañeras que aportaron al debate sobre la temática convocante. Una de las propuestas que se presentó fue la conformación de una Coordinadora contra la Crisis Humanitaria y la Justicia Social, y la puesta en marcha de carpas sanitarias ambulantes, integradas por trabajadores y trabajadoras de distintos sectores, con la idea de visibilizar las tareas de los estatales y la importancia de las políticas púbicas. Las mismas estarían integradas por enfermeras, para concientizar y hacer controles nutricionales; por trabajadores y trabajadoras de organismos de control sanitario como INTA, INTI y SENASA, para articular con pequeños y medianos productores agrícolas; de Migraciones, de ANSES y Pensiones para asesorar sobre trámites, entre otros y otras.

Fuente: La Nota digital