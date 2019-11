Trabajadores se encadenaron en Bovril

Trabajadores encadenados en el Municipio de Bovril. AUDIO.

Celso Franco, empleado Municipal de la localidad de Bovril, dialogó con Radio La Voz y manifestó la triste realidad que vive la ciudad entrerriana: “Es indignante lo que hacen y estoy cansado de esto, y si el dinero no está, yo no puedo vivir”.

Franco explicó que “La cosa es bastante compleja. Nosotros venimos luchando hace casi dos años, y esta situación ya no se puede bancar más, porque no es que los empleados de planta seamos malas personas, sino que la cuestión pasa porque desde el Municipio no se contiene al empleado, y de esta manera hace que el empleado sea una persona inservible en su lugar de trabajo, pagan algunas monedas a algunas personas a las que lamentablemente nosotros no podemos quitarle el plato de comida de las manos a esa gente que también tiene su familia”.