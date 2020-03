Conceden correr 30 minutos al aire libre

Correr 30 minutos al aire libre, la opción que algunos países han dado para enfrentar la cuarentena por coronavirus.



Francia y Bélgica le ha dado esa “concesión” a sus pobladores para así reducir los niveles de estrés por el encierro.

Sobrevivir a la cuarentena impuesta a nivel mundial por el tema de coronavirus pareciera ser una tarea que para miles es imposible de lograr.

Permanecer 24 horas diarias encerrado entre cuatro paredes podría resultar perjudicial para muchos, ya que esta situación podría generar algunas situaciones adversas en cuanto a salud mental, lo cual podría acarrear, a la larga, problemas mayores.

Las autoridades sanitarias, encabezadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), han recomendado quedarse en casa y únicamente salir para cosas necesarias, como ir a comprar víveres o a la farmacia, y en estos establecimientos, tratar de guardar, como mínimo, un metro de distancia con las demás personas.

Esto ha llevado a que se suspendan cientos de actividades, incluidas las recreativas y deportivas, lo cual ha generado aún más desesperación en la población.

Para prever escenarios negativos en cuanto a salud mental, los gobiernos de algunas naciones europeas han permitido que la gente salga no más de 30 minutos a caminar o correr, siempre siguiendo sus recomendaciones.

Como por ejemplo, en Francia, se están permitiendo las actividades físicas y deportivas en espacios abiertos, y entre la gente debe haber un metro de separación. Lo que sí no está permitido son las clases grupales.

