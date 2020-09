Sesiones sin grietas

Casaretto quiere sesiones mixtas donde tod@s puedan participar.

Se mostró predispuesto a que asistan de manera presencial “los que puedan”, pero rechazó que el tema termine siendo judicializado.

En el marco de la polémica generada por la manera de sesionar, expuesta claramente y de manera muy polémica el martes pasado, el diputado nacional Marcelo Casaretto expuso en el portal Parlamentario su postura a favor de que, del modo que sea, el Congreso esté “abierto” y participen los 257 diputados en las sesiones.

“Diputados debe sesionar en forma mixta, presencial los que puedan, y telemática los que tengan problemas de salud o no puedan viajar”, resumió el legislador entrerriano, para enfatizar a continuación: “El Congreso siempre debe estar abierto y tratar todos los temas de interés de los argentinos”.

El presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social recordó que en la sesión del martes Juntos por el Cambio “convocó a sus 116 diputados y solo acudieron 90. Les faltaron 26 diputados, con diversos problemas derivados de la pandemia. En nuestro bloque y en los otros pasa lo mismo”.

En realidad, JxC reunió 94 en el recinto, pero no viene al caso. Lo que el diputado entrerriano quiere remarcar es que “debemos garantizar que 257 diputados nacionales pueden participar de los debates, y que todos los ciudadanos vean representadas sus ideas. Eso es la democracia. Pero no se puede buscar que un juez les dé razones a quienes no reúnen apoyo en las urnas o los votos en el Congreso”.