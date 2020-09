“Hay que cambiar la matriz productiva de Entre Ríos”

Lo dijo el diputado de “La Cámpora” Entre Ríos. También señaló que están trabajando para la unidad del peronismo. Hizo una crítica al modelo de agronegocios.

El diputado provincial Juan Manuel Huss, visitó los estudios de Radio La Voz para analizar, en primer lugar, el per saltum presentado ante la Corte Suprema, por la remoción de tres jueces: “Veremos qué Corte tenemos, más allá que sepamos que algunos de los integrantes de la Corte eran defensores del Grupo Clarín”.

“A nosotros, el macrismo nos robó un representante del Consejo de la Magistratura, y con eso, sacaban y ponían jueces. Esta situación, claramente, puede generar un precedente de una gravedad institucional enorme. Pero no hay que asombrarse: en el año 1930 se produjo el primer golpe, y la Corte lo avaló. En 1976, también la Corte avaló el Reglamento – Ley de la dictadura. Por eso, no nos tendría que asombrar cualquier tipo de fallo”, apuntó el legislador. “Que la Corte se deje presionar, no me parece lo correcto. Pero tenemos que gobernar, y si se avala esto, nosotros no vamos a hacer la misma chanchada que hizo el Macrismo”, agregó.

“Hoy, en Argentina, estamos en medio de la pandemia. Casi todos conocemos alguien que la pasó muy mal por el Covid. Y a pesar de todo, hemos solucionado el problema del acuerdo con los acreedores internacionales. Y pareciera que se olvida que acá hubo una fuga de capitales, de dinero, a cambio de una deuda que tenemos que pagar todos los Argentinos. Y a pesar de tener los medios de comunicación en contra, los medios concentrados en contra, una dirigente como Cristina Kirchner, con un teléfono y un libro, les ganó la elección. Por eso, le pedimos a la oposición que hagan lo que tengan que hacer, representar incluso a los odiadores seriales… pero somos nosotros los que gobernamos”.

“La situación no es fácil, pero se están haciendo cosas”, prosiguió Huss. “Si esta pandemia hubiera estado en época de Macri… no sé que hubiera pasado, si ni siquiera había un Ministerio de Salud… se les vencieron 2,5 millones de vacunas, porque no querían repartirlas… por cosas como éstas, me cuesta mucho entender al que defiende a Mauricio Macri”, lanzó.

“Me gustaría que así como la Corte toma estos temas – remoción de jueces – también falle en cuestiones como el robo a los Jubilados, cuando Macri les cambió la fórmula de actualización de salarios”.

UNIDAD DEL PERONISMO EN LA PROVINCIA

“Soy propenso a pensar de que la unidad, con un objetivo mayor, es el camino”, comenzó señalando Huss a Radio La Voz, “porque está demostrado que cuando el peronismo es une, es invencible. Y eso significa poner en valor de que tenemos primero que levantar al que está en el piso, por la crisis sanitaria o económica que dejó Mauricio Macri”.

“Pudimos cometer muchos errores, del 2003 al 2015, pero nadie puede negar que en Argentina llegamos a tener el 98% de cobertura previsional… por más que a alguno le moleste”, indicó el legislador a Radio La Voz. “Luego, tuvimos un Macrismo… un Cambiemos… que decía que quería sostener todo lo bueno, y cambiar lo mano… y no lo hicieron… llegando incluso a quemar las cunitas que eran para los más necesitados… tuvieron esa hijoputez… y luego quisieron instalar la meritocracia”, disparó Huss.

“Tenemos que comenzar a hablar de las cosas importantes, como el rol del Estado”, continuó el diputado provincial. “Creo sinceramente que hay que hablar sin pelos en la lengua. Tenemos que defender el sistema previsional… que hay que mejorarlo, sin lugar a dudas… en una mesa con los sindicatos, los trabajadores, los jubilados… son problemas que tenemos que solucionar o empezar a debatir… pero vuelvo a decir: los políticos tenemos que hablar de si se quiere un estado eficaz, o eficiente, que no es lo mismo”.

SOLUCIÓN AL PERONISMO

“Hablar del PJ, es hablar del partido o del movimiento? Esa es la gran pregunta. El peronismo es un movimiento policlasista, que cree en las terceras posiciones, que tiene una gran doctrina… y el partido, puede tener más vida, mayor participación, pero hay que dotarlo… es fácil tirar piedras de afuera, pero sin involucrarse. Creo que es totalmente necesaria la unidad, no solo para propuestas electorales, sino también de gobierno. No es una tarea sencilla, porque a la par, tenemos que gobernar”.

“Se puede… tienen que convivir todos los sectores”, agregó Huss. “Cuando tenemos una dirigencia política que todos los días carga en su mochila su ego, o se va para atrás, o termina arrodillado. Y un dirigente así no sirve. Lo que hay que hacer es estar en contacto con la gente… porque no somos perfectos, y está bueno que te lo digan”, advirtió Huss. “Pero creo que lo que más le molesta a la gente, al común del pueblo, es que su dirigente no los represente, o que lleguen diciendo una cosa, y a la hora de hacer algo, salga con otra”.

Repudio las acciones contra Lorenzetti en la puerta de su hogar.

Estas formas de apriete que atentan contra las instituciones y la libertad de acción, son antidemocráticas. Nuestro compromiso es siempre por una Justicia Independiente libre de cualquier tipo de presiones. — Juan Manuel Huss (@juanchohuss) September 28, 2020

LA CÁMPORA

“Yo me siento orgulloso de pertenecer a La Cámpora, una agrupación que salió a la luz del conflicto con las entidades agropecuarias”, lanzó Huss a Radio La Voz. “Es una agrupación como tantas otras… lo que estigmatizan muchos sectores, es la política… por ahí, lo que comenzó a molestar es que nosotros dimos la posibilidad de que se le plante un joven a discutir política a cualquier dirigente… Decían que en el 2015 desaparecía La Campora… pero hemos seguido, con errores por supuesto”.

TRANSFORMACIÓN EN LA PROVINCIA

“Hay que transformar muchas cosas. Tenemos que dejar de ser una provincia agroexportadora, y agregar valor. Tenemos también que tener un agente financiero público. Falta mucho, pero también hay que ser justos y comparar la provincia postergada del año 1999, con todo lo que se ha hecho hasta hoy. Pero falta mucho”.

“Tenemos que cambiar la matriz productiva de Entre Ríos, hacia una producción sustentable en el tiempo. El cuidado del agua, los agrotóxicos, son temas que hay que debatir. No es fácil la tarea, pero hay que hacerla. Tenemos un gobierno nacional que confía en Entre Ríos, por su potencial y ubicación en el corredor bioceánico”, analizó.

La situación hoy, pese a la pandemia, es más prometedora que en la era macrista: “Tuvimos, sin ir más lejos, un hospital parado cuatro años… decían que hubo sobreprecios, investigaron, y no encontraron nada. El Ministro Dietrich dijo que no iban a hacer la Autopista 18, porque no había mucho tránsito… solo entregaron las 60 mil netbooks que había dejado Cristina… Dijeron que iban a hacer 3000 jardines de infantes… nada pasó… y nadie está dando respuestas o explicaciones por esto”, finalizó.