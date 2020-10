View this post on Instagram

✍ Escribí está nota de opinión para @periodismodeizquierda 📣 “A desalambrar, que el campo es tuyo, mío y de aquel” "La disputa entre la familia Etchevehere se traslada desde la Justicia a la calle. Con convocatorias cruzadas, algunos desde la prepotencia terrateniente esgrimen movilizarse defendiendo la propiedad privada, mientras sectores se solidarizan y apoyan a Dolores y el Proyecto Artigas. Frente a este panorama queremos expresar algunos debates y conclusiones desde una perspectiva de trabajadores y la juventud." 🤓 nota completa en la web o link en mi perfil ✊