Rogel y Argachá presentaron un libro en la Universidad

Se realizó la presentación del libro Unión Cívica Radical de Entre Ríos: origen, fundación y evolución hasta 1914. El acto se realizó en la Universidad de Concepción del Uruguay — UCU.

Contó con la presencia de las máximas autoridades de la UCU, en el marco de la cátedra sobre Pensamiento Nacional.

El saludo de bienvenida estuvo a cargo del rector de la UCU, doctor Héctor Sauret, quien destacó el trabajo del profesor y autor del libro Celomar Argachá, por “el respaldo de investigación, documentación y gran rigurosidad histórica, y que no es solo un trabajo de historia, sino que fue pensado para el futuro”.

Sauret dijo que el prólogo del ex diputado provincial, ex convencional y ex diputado nacional Fabián Rogel “tenía la valentía de describir la actualidad de la crisis de la política, pero que planteaba una visión de futuro tan necesaria para todo el país por parte de las fuerzas políticas de la Argentina”.

El acto fue conducido por el arquitecto y docente de la UCU, José Antonio Artusi. También es dirigente y ocupó cargos en la UCR.

Rogel rememoró su larga relación política y personal con el profesor Argachá y cómo el primer trabajo fue prologado, editado e impreso en 1998, que se llamaba Origen y Fundación de la Unión Cívica Radical.

Rogel coincidió en que “el trabajo estaba hecho pensando en el futuro y en la necesidad de revalorizar los partidos políticos”. “Tras recordar que a Yrigoyen, una vez que fue destituido, enfermo, fue encarcelado en la isla Martín García, al poco tiempo de estar preso había convencido a sus carceleros, con esa tenacidad, Argachá, a pesar de toda la crisis de los partidos políticos concluyó este segundo trabajo que me alentó a mí a acompañarlo en su edición y publicación”.

Para el cierre, Argachá dijo estar emocionado y satisfecho por los conceptos que todos habían vertido sobre ese trabajo. Afirmó que a esos elogios lo tomaban como que vienen de gente que es amiga de uno, y que anhelaba que el radicalismo vuelva a ser lo que fue en el concierto de las provincias, tal el caso de Entre Ríos, cuando con Buenos Aires, escribía las páginas más importante de este país. Se mostró convencido que la dirigencia del radicalismo podía hacer el esfuerzo de volver a poner a Entre Ríos en el lugar de donde decidía los destinos nacionales.

Acompañó en la presentación la diputada provincial Sara Foletto y estuvieron presentes el historiador nacional Eduardo Lázari; el ex intendente y ex vicegobernador de Concepción del Uruguay, Eduardo Lauritto, y los dirigentes de Concepción del Uruguay Felicitas Rodríguez Artusi, Guillermo Vázquez, Carina Percara, Eduardo Alvarez, Eduardo Pacot, Juan Carlos “Cholo” Aguirre, y el ex intendente de Sauce de Luna, Óscar Aliano.