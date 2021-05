Juicio político al Vocal Castrillón

Cullen y Castrillón realizarán una presentación por “violencia mediática”. AUDIO.

El Dr. Miguel Cullen, dialogó con Radio La Voz sobre el pedido de Juicio Político al vocal del Superior Tribunal de Justicia Dr. Emilio Castrillón y además sobre la causa de Sergio Varisco – Mutual Modelo.

“Tenemos un sistema de información envidiable, hay colegas que participaron que todavía no se enteraron pero acaba de salir, me acaba de llegar el rechazo de la casación, es decir que confirmaron la absolución de Sergio Varisco y de Walter Rolandelli”.

“Queda la instancia de la impugnación extraordinaria, es decir en el Superior Tribunal; no sé cuánto sale. Lo que pasa es que acá las cosas se resuelven de oficio, el Ministerio Fiscal no paga costas porque tiene el deber de objetividad. Esto arrancó con una denuncia pero después el denunciante no se constituyó como querellante, es decir que sigue la investigación de acuerdo a los cánones fiscales, que fue un poco lo que la sentencia, que hay que leerla porque fue contundente, en la línea de la sentencia de Robles donde marca deficiencias” sostuvo.

“Es una doble vara con la que miden a determinados funcionarios, a algunas personas con una vara y a otras personas sin varas directamente; esto devuelve un poco de confianza en el sistema judicial que viene tan golpeado”.

“Tal vez el lunes nos amarguemos pero hoy es un día que la sociedad puede estar tranquila” remarcó.

Causa Castrillón

“Ahora estoy tratando un escrito para presentar, el único problema que tenemos es que Castrillón está con Covid y por eso estoy pidiendo una ampliación de plazo porque no puede viajar a Paraná a entrevistarse conmigo ni yo puedo viajar para entrevistarme con él porque está aislado. Son estas cuestiones que tiene la pandemia que bueno, es llamativo que le hayan dado curso”.

“Es llamativa la vaguedad con la que se realiza esto contra un funcionario del Superior Tribunal de Justicia. Me llama la atención que la Comisión haya dado curso, con muchísimo respeto a la Comisión; esto obviamente es un juicio político, tiene ingredientes de Derecho, que el principal es que le tienen que permitir el ejercicio pleno de derecho de defensa pero se trata de un órgano absolutamente político” agregó.

“El más político de todos que es la legislatura, la Cámara de Diputados actúa como acusador y la Cámara de Senadores como jurado entonces tiene condimentos especiales pero Castrillón tiene elementos sobrados para dar por tierra esto y muchísima prueba, abrumadora”.

“No sé internamente qué piensa Castrillón, es una instancia que cualquier miembro del Superior está sujeto a poder ser sometido. Nosotros tenemos a partir de la notificación que fue hace dos días, seis días corridos nos dio la Comisión para presentar el primer descargo con toda la documental y la prueba que presentamos para hacer valer y además que se lo pueda oir en la audiencia. Lo que yo estoy planteando ahora es que por este tema del Covid, extender el plazo” aseguró.

“Son situaciones absolutamente personales”.

“Me extrañaría mucho y hablaría muy mal que en el medio de una pandemia que nos está azotando, que está dejando un tendal de daños en toda la sociedad argentina, simplemente por una aspiración política se niegue la pandemia en una persona que está por encima de la pandemia y le digan venga, esté enfermo o no” analizó.

“Todo depende de la evolución de él, se hace una primera cuarentena, y se va evaluando su evolución, si no tiene complicaciones, si está recuperado al 100%. Hay casos que son leves, hay casos que en dos o tres días como le pasó a Mauro Viale que se lo llevó, hay casos en los que deja secuelas neurológicas, secuelas físicas, es un virus absolutamente impredecible”.

“Es difícil aventurar que él una vez cumplidos los catorce días, esté prácticamente curado. Si hay algo que quiere Castrillón, es ir, es un luchador, lo invitan a la pelea desde donde sea y él sube al ring. Además él está yendo con la verdad, uno podrá estar en contra de la forma de manejarse pero siendo Presidente del STJ denunció lo que entendió como una mafia judicial. El Dr. Castrillón democratizó el Poder Judicial, nada más ni nada menos, nos dio una institución que muchos bregaban. La idea de que no hizo nada no, cambió el sistema, algo que reclamaban todos” aseveró.

El Vocal del Superior Tribunal de Justicia aseguró que “efectuará la presentación con el Dr. Cullen por violencia mediática”.