Embargan por US$ 3.100 millones a cerealera

Embargaron campos y autos de lujo por denuncia del Banco Central.

Una denuncia del Banco Central contra la empresa agropecuaria Díaz & Forti derivó en un millonario embargo por una demora en la liquidación de divisas por la exportación de granos y subproductos.

Embargo a Díaz & Forti

Indica el sitio Agrofy que la decisión se desprende de una resolución que emitió el juzgado federal N°3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros. Este embargo a los accionistas de Díaz & Forti suma más de US$ 3.100 millones.

Díaz & Forti es una empresa agroexportadora del grupo Olio que operó las instalaciones de la concursada Vicentin a través de contratos de fasón. Esta operatoria se cortó cuando Díaz & Forti fue suspendida del Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) frente a la falta de liquidación de dólares de la exportación.

La resolución judicial, a la que tuvo acceso La Nación, incluye autos de alta gama y propiedades que fueron embargadas: figuran dos Mercedes Benz, un Porsche Macan y un BMW. También camionetas, motos y campos, uno en Aarón Castellanos, en Santa Fe y otras tres propiedades en Firmat. Cabe señalar que Díaz & Forti forma parte del holding del Grupo Olio.

En el escrito el magistrado sostiene que “corresponde hacer lugar a las medidas solicitadas por el Banco Central de la República Argentina, por el monto máximo de una eventual sanción respecto al monto infraccional total (que en el caso asciende a US$ 312.194.609), por lo que de acuerdo con lo establecido en el art. 2 inc. a) de la Ley Penal Cambiaria, las cautelares deberán ser ordenadas por la suma de US$ 3.121.194.609 a fin de asegurar el cobro de la posible pena de multa aplicable…”.

Días atrás, el Banco Central suspendió a Extrugreen por una maniobra similar a la de Díaz & Forti.