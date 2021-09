Tormentas tras las PASO

El intendente de Concordia pidió a todos sus funcionarios y funcionarias que pongan a disposición su renuncia.

El intendente Alfredo Francolini convocó el martes a una reunión ampliada del Gabinete Municipal a Secretarios/ as, Subsecretarios/as , Directores/as y Coordinadores/as de área, con quienes analizó el resultado de las elecciones del domingo y anunció que se vendrán cambios en la gestión · Les pidió a todos y todas que pongan a disposición su renuncia por escrito, se informó a la agencia APF.

En la reunión, Francolini sostuvo que “el resultado de las PASO se debe a muchos factores, no hay uno sólo” y mencionó a la pandemia, la situación económica, el diálogo de los funcionarios /as con los/as ciudadanos /as, entre otros aspectos.



Según expresaron algunos asistentes al encuentro, el Intendente señaló que “hay una responsabilidad de gestión y cada nivel de Gobierno debe hacer lo que corresponde para dar respuesta a lo que la gente expresó en las urnas”.



Fuentes cercanas al Ejecutivo municipal aseguraron que Francolini expresó: “Nosotros vamos a hacer desde el Municipio lo que nos corresponde para consolidar el triunfo del Frente de Todos”.



Señalaron además que el Intendente les pidió a todos los funcionarios y funcionarias que presenten un informe de gestión de lo realizado, la planificación de trabajo de cada área hasta el mes de diciembre, y que pongan a disposición su renuncia por escrito.



“Todos los cargos políticos son designados por el Intendente y están en evaluación permanente. El resultado de las urnas debe ser leído e interpretado correctamente, no se trata de tomar medidas apresuradas, pero sí ejecutar las mejores políticas para la ciudad. El Intendente Francolini quiere apuntalar y fortalecer lo que se está haciendo bien y corregir los errores que haya”, apuntaron las fuentes.



Por último indicaron que el mensaje de Francolini “fue claro: dijo que la responsabilidad es demostrarle a la sociedad que se interpretó el mensaje dado en las urnas”.