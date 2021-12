Declaraciones de Bordet

En sintonía con Alberto, el Gobernador de Entre Ríos anunció la integración de minorías en el PJ.

“Estoy convencido de que hay que generar para el peronismo una renovación muy grande para el 2023. Cómo gobernador estoy terminando una etapa política y quiero conducir este proceso con una amplia participación de todas las expresiones. Vamos a modificar los requisitos para que las minorías puedan integrarse”, anunció Gustavo Bordet en diálogo con Página Política.

Fue a raíz del anuncio del presidente Alberto Fernández, el “día del militante peronista”, en Plaza de Mayo. Allí prometió que “hasta el último concejal” será elegido con la participación plena de la militancia de su partido.

Luego de que desde este portal se observaran los escollos para que tal cosa suceda en la provincia -por impedimentos de la carta orgánica pero sobre todo por tradición del partido que gobierna hace 20 años la provincia-, Bordet se decidió a hacer este anuncio.

Lo que se pudo

“Se recordará que en 2018 mandé un proyecto de ley de reforma política que no prosperó. Preveía la integración de las minorías por ley, para todos los partidos, con un piso muy generoso del 15 por ciento”, dijo el Gobernador. “También contemplaba la paridad de género que luego fue resuelto finalmente por ley porque así lo entendimos con la vicegobernadora (Laura Stratta), que la paridad tenía que ser el fruto de un amplio consenso de todos los sectores y con la amplia participación de las mujeres tal como se plasmó en la Red por la Igualdad”, destacó Bordet que insistió con el punto de la integración de las minorías lo que, desde su perspectiva actual, “lo adecuado es que lo resuelva cada partido en sus cartas orgánicas”.

“Vamos a un congreso del PJ que va a resolver la participación de las minorías, disminuyendo los requisitos, a los fines de tornar atractiva la competencia”, reiteró Bordet que recordó, en su carrera política, distintas instancias en las que participó de internas en el PJ: cuando no le permitieron el pegado con la boleta de Maya-Schiavoni, en 1998, como candidato a senador “y aun así sacamos casi el 30 por ciento de los votos, con una boleta corta que compitió con varias de ocho cuerpos” (Eduardo Cinto fue el ganador); o cuando quedó en segundo lugar como precandidato a intendente de Concordia, casi una década después cuando el triunfo fue para Juan Carlos Cresto.

Recuerda Bordet “el antecedente de 2017”, con sus pros y sus contras. “Permitimos la participación, hubo 10 listas. Pero eso no se tradujo después en las elecciones generales, hubo fuga de votos y esto se debe a que las minorías no podían participar”, comparó.

Anunció además, sin dar detalles, que “se están estudiando otros mecanismos de participación de las minorías, otros espacios, para atender a lo que creemos que es uno de los puntos que reclama la sociedad entrerriana”.

Décadas peronistas

En la perspectiva de Bordet, hay procesos de internas que han derivado en tiempos políticos en el país con cierta estabilidad y fortaleza. “El peronismo, en el 83, después de la derrota de (Italo) Luder, abrió un proceso de renovación muy importante que desemboca luego en una interna fundacional como fue la de (Carlos) Menem y (Antonio) Cafiero. Surge una estabilidad que va a durar prácticamente 12 años. Viene después la enorme crisis con la Alianza y luego, si bien no fueron internas, el proceso de neolemas, con Rodríguez Saá, Carlos Menem y Néstor Kirchner, deriva en un tiempo político que dura hasta ahora”, repasó.

“Hoy es tiempo, en Entre Ríos, de promover un proceso virtuoso en el que la interna nos permita establecer quiénes son los mejores hombres y mujeres que van a continuar esta gestión, para darle solidez a una Entre Ríos con los postulados que tenemos para esta provincia”.

–¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Hace seis meses sesionó el congreso del PJ, si bien a través de un zoom, pero este debate no se dio.

-Estamos saliendo ahora de un proceso electoral. Tenemos un tiempo de gestión muy intensa y estamos ahora recién viendo la posibilidad de recuperar la normalidad, después de la pandemia. Venimos con mucho entusiasmo, con mucha expectativa porque se vienen años de crecimiento. Esto se va a plasmar en muchas acciones de gobierno. Las elecciones de medio término sirven para renovar diputados y no afectan los cargos ejecutivos pero hay un mensaje de las urnas que nos pide a los dirigentes que estemos a la altura de las circunstancias. Esto nos obliga a trabajar no solo en la gestión sino en formular una propuesta política. Lo iremos haciendo, trabajando desde la gestión con mucha fortaleza y por otro lado pensando una propuesta política que permita que quienes me sucedan puedan llevar adelante un proceso renovado. Este es el tiempo y este el proceso que quiero conducir.

–¿Esta idea se sustenta en alguna autocrítica del proceso electoral que concluyó en noviembre, sin internas en el peronismo? ¿Podría haber habido otro resultado en las urnas con internas previas?

— Pero el año pasado hubiera sido imposible. Pensamos muchas cosas pero no se pudo. Fue imposible por la pandemia. Hubo que resolver problemas urgentísimos, con un sistema de salud desguazado, que no había tenido apoyo de Nación a lo largo de cuatro años. Trabajamos en condiciones realmente muy complejas. No se podía reunir el PJ y lo que pudimos hacer a través de un zoom, fue simplemente tener una prórroga de mandatos. Lo político partidario pasó a un segundo plano. Las fuerzas de la oposición tuvieron la ventaja quizá de no tener la responsabilidad enorme de administrar la gestión, con un profundo temor por la vida de las personas. Eso les permitió trabajar y pensar desde lo político, incluso con matices especulativos. Pero estas fueron elecciones de medio término. Se eligieron diputados en un escenario absolutamente nacionalizado. Pusimos en juego dos diputados, perdimos, sí, pero retuvimos los dos diputados. Hubo una diferencia amplia, sí pero en 2017 tuvimos una elección de medio término con resultados similares. (Atilio) Benedetti ganó por 17 puntos pero dos años después yo lo enfrente y gane por 25 puntos. No está todo dicho. Cuando se eligen cargos ejecutivos es totalmente diferente.

Tiempo y lugar

–¿Qué plazos se da para que el PJ plasme esta reforma en la Carta Orgánica?

–Estamos trabajando fuertemente sobre fin de año para poder cumplir con nuestros objetivos y de cara ya al 2022 que va a ser un año de muchísima gestión, muy intensa, vamos a estar inaugurando muchas obras, iniciando muchas otras, generando oportunidades para productores, a través de microcréditos, con la vuelta de Finver y el Fogaer. Estamos pensando en leyes que son muy importantes para el futuro de los entrerrianos como por fin contar con un marco normativo de ley de agroquímicos que dé sustentabilidad no solo a la producción entrerriana sino a la vida de los entrerrianos. Tenemos por delante cuestiones que nos demanda la sociedad y que tenemos que resolver para lograr una mayor inclusión de mucha gente. Nos vamos a enfocar fuertemente en la gestión y en paralelo llevando un cronograma de actividades partidarias que nos permitan ir generando espacios de discusión, de debate, para garantizar que las minorías tengan garantizada su participación.

–Usted ha descartado volver a plantear la idea de la reforma política por ley. ¿Sigue pensando que la pelota sigue estando en la Legislatura? Quedan debates importantes como la Boleta Única Papel, la Ley Castrillón.

-No voy a plantear ningún proyecto de ley sobre el tema. Cuando lo planteamos, en su momento, no prosperó, no tuvo consenso lo que es fundamental para modificar las reglas electorales.

-No cree que sea posible en este marco

–No lo veo. Pero si esto no se da en la Legislatura lo vamos a intentar desde lo partidario. Vamos a garantizar en el justicialismo que las minorías tengan plena participación. Hasta ahora no conozco ningún proyecto de la oposición sobre estos temas electorales y creo que tampoco hay acuerdo entre ellos. Hoy no hay ningún proyecto presentado. Esto nos obliga al justicialismo a modificar la carta orgánica para asegurar algunas ideas.

–Usted impulsa este cauce para que las minorías participen plenamente. Parte, seguramente, de una lectura del peronismo en la provincia, de las expectativas de sus dirigentes locales, de sus pretensiones de disputar espacios de poder.

–Hay mucho entusiasmo. Todos los dirigentes que están hoy con aspiraciones o muestran condiciones para sucederme son menores que yo y yo no soy tan viejo. Esto habla claramente de que en Entre Ríos va a haber una renovación muy importante. La hemos empezado a hacer desde la gestión, con amplia participación de los jóvenes. Hay intendentes jóvenes en casi todas las ciudades, algunos con expectativas de renovar mandato. Veo las condiciones para una renovación profunda del justicialismo. Es lo que yo aspiro, que quien me suceda pueda hacer una gestión mucho mejor que la mía. Mi aspiración es dejar las bases para que eso suceda. El justicialismo tiene mujeres y hombres totalmente capacitados para hacerlo, que tienen experiencia, vocación. No es un problema para nosotros que tengamos tres, cuatro candidatos a gobernador, esto lo tenemos que resolver con internas con pleno compromiso de integración de minorías.

Casa Gris- sede del PJ

–¿Cómo definiría la relación de su gestión, a lo largo de estos años, con el PJ?

–Siempre hemos tenido nuestro partido abierto, funcionando en las ciudades tambien, con los consejos departamentales, las unidades básicas. Hemos fortalecido lo institucional, hemos trabajado en muchos lugares con edificios propios, con refacción de sedes, haciendo cursos de capacitación. La relación ha sido de trabajo intenso y tambien en épocas electorales el partido cumple un rol muy importante de apuntalar nuestros candidatos.

Constitución

–La diputada del PRO, Ayelén Acosta, impulsa una idea de reforma de la Constitución para terminar con la cláusula de gobernabilidad. ¿Qué opinión tiene al respecto?

–Leí la información pero no conozco ninguna propuesta. Los diputados y senadores serán los que tengan que emitir opinión. Hay muchas cosas que son importantes corregir, inclusive para garantizar la independencia de poderes como el Poder Judicial. Hay muchas cosas que reformar. No sé si es el momento.

–Hay muchos institutos de la Constitución que no se han plasmado. El defensor del Pueblo, la Fiscalía Anticorrupción por concurso, el Consejo Económico y Social.

–Hay muchas otras que si las hemos puesto en marcha durante nuestra gestión. La paridad de género, el Juicio por Jurados, normalizamos el Tribunal de Cuentas a través de concursos. Faltan, sí, otras. La Fiscalía Anticorrupción tiene que ser concursada. Esto viene a zanjar muchos de los problemas que tenemos hoy. Es una de las agendas que voy a proponer a la Legislatura para el año que viene, la ley reglamentaria al respecto. Hay muchas cosas para rever, seguramente. Si hay consenso y acuerdo, bienvenido sea el debate para mejorar la calidad institucional.