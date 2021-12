Voto clave en defensa de banquinas

Maradey: Voto clave para frenar en el Senado proyecto oficialista para forestar, sembrar y fumigar banquinas.

La iniciativa que cuenta con media sanción en la Cámara Baja entrerriana promueve la fumigación de banquinas con el insólito argumento de «mitigar los efectos del cambio climático». Rechazo de organizaciones ciudadanas y ambientalistas, y objeciones en la Comisión de Salud del Senado.

El proyecto de Ley impulsado por el diputado provincial Néstor Loggio del bloque Creer Entre Ríos y con media sanción en su Cámara de origen, no logró consenso en la Comisión de Salud Pública, Medioambiente humano y Drogadicción del Senado, por lo tanto no tendrá tratamiento en el pleno, al menos en la sesión prevista para este miércoles. Indica Máxima On Line que el senador departamental por Gualeguaychú, Jorge Maradey del PJ rechazó el proyecto. También mostraron su oposición el Director de Áreas Naturales Protegidas, Alfredo Berduc y el senador Alfredo Bagnat de JxC.

Aunque el texto plantea como objetivo central de la regulación propuesta «fomentar la forestación de la zona de camino de las rutas provinciales en sus márgenes y adyacencias de manera de promover el impacto positivo de la vegetación nativa como elemento de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático«, las divergencias y cuestionamientos originados por los permisos previstos en el artículo 11, de explotación agrícola de banquinas, hicieron que no lograra dictamen, aún en una comisión con amplia mayoría de senadores de su mismo color político.

«Se autoriza a la Dirección Provincial de Vialidad, por el plazo máximo de cinco (5) años, prorrogable por el mismo plazo por única vez, desde la entrada en vigencia de la presente ley, a otorgar permisos precarios, onerosos e intransferibles de uso de los márgenes y las zonas adyacentes de las rutas y caminos provinciales, mediante concursos públicos de proyectos integrales de utilización productiva y sustentable de las mismas», establece al artículo mencionado que, si bien establece sanciones por incumplimientos, no prevé ningún tipo de límite en cuanto a la proporción de superficie o metros longitudinales con sembradío sobre el total de la extensión de las rutas provinciales.

Este detalle no menor genera la sospecha de que, en realidad, el objetivo central de la iniciativa -la forestación- y toda su argumentación no serían más que un caballo de troya para alentar la siembra en las banquinas. Fuentes legislativas consultadas confirmaron que la inclusión de ése punto y los subsiguientes lo que dejó sin avales al proyecto de Loggio, al punto que –con excepción de la argumentación del autor, que participó como invitado– sólo se escucharon dudas y objeciones en la reunión de la Comisión compuesta de modo permanente por cinco diputados oficialistas y sólo dos de Juntos por el Cambio.

El senador departamental por Gualeguaychú, Jorge Maradey (PJ-Creer) expresó su rechazo al advertir el carácter contradictorio del proyecto y manifestar su desacuerdo con la siembra en banquinas, porque los cultivos pueden no ser aptos para el consumo y quedarían habilitadas las fumigaciones sobre el margen de la trama vial. En el mismo sentido se manifestaron el senador Alfredo Bagnat (JxC) y el Director de Áreas Naturales Protegidas, Alfredo Berduc.

Por su parte, la Coordinadora Basta es Basta, por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos, en un comunicado sobre «Rutas seguras son sin agrotóxicos», alertaron que se oponen a «la privatización y fumigación en banquinas». El colectivo consideró al proyecto como «un nuevo intento por ampliar la legalidad de los envenenamientos masivos» y argumentaron que «las banquinas son los miles de metros cuadrados públicos donde la biodiversidad resiste el embate de las fumigaciones con agrotóxicos. Pretender ocuparlas también con monocultivos contaminantes significa condenar a muerte nuestros suelos, nuestras aguas y lo que nos queda de biodiversidad junto con nosotrxs. Significaría además viajar rodeados de venenos, envenenar incluso los árboles nativos que justificaría la ley, contribuir finalmente a empeorar el cambio climático que se pretendería disminuir y un nuevo acto de privatización de lo público en pocas manos».