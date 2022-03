Encuentro de Cooperativismo y Economía Social

Se llevó adelante en Santa Elena un Encuentro Formativo Provincial de Cooperativismo y Economía Social.

Indica Radio La Voz que, en el marco de las políticas de apoyo al cooperativismo que lleva adelante el Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico junto a los municipios, se desarrolló un encuentro Formativo Provincial de Cooperativismo y Economía Social en Santa Elena.

El presidente del Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutualidades de Entre Ríos, Ricardo Etchemendy sostuvo: “participamos de un muy lindo encuentro en la escuela de Santa Elena donde estuvieron emprendedores, donde estuvo gente la economía social, pymes y cooperativas que ya están funcionando. Se trabajó explicando desde el punto de vista del trabajo integrado entre funcionarios para solucionar cuestiones que hacen a la parte institucional, a la capacitación, a la educación y el financiamiento que hay entre los organismos de la provincia”.

La titular del área de Economía Social de Santa Elena, Soledad Casals se mostró muy conforme con la convocatoria, destacando que “el cooperativismo, el asociativismo como herramienta para los trabajadores y trabajadoras es de suma importancia. Nosotros venimos trabajando con las diferentes áreas de la provincia en cuanto a las experiencias tanto de cooperativas como de economía social, no sólo de Santa Elena sino de otras ciudades como Gualeguaychú, Concordia y Paraná, entre otras. Al mismo tiempo, está prevista la entrega de matrículas a cooperativas que ya están en funcionamiento y están dando sus frutos. Todo forma parte de un trabajo conjunto y del aporte de conocimiento y esfuerzo por el trabajo, lo que fomentamos desde el área que hoy me toca dirigir”. Por otra parte la funcionaria mencionó que además de los pescadores, hubo grupos de agricultores, pequeños productores que desarrollan su actividad en los terrenos cedidos por el municipio del ex frigorífico y que forman parte de nuestra economía social y comercial.

En la oportunidad, los funcionarios visitaron un emprendimiento porcino de carácter familiar, el cual ha incorporado un par de trabajadores para su desarrollo del mismo, y que se encuentra gestionando una figura jurídica para fomentar un trabajo sostenido y en aumento; conformando cooperativas para comenzar a faenar. Debido a ello, los titulares del mismo han solicitado financiamiento para poder aumentar la producción y poder adaptarse tecnológicamente a las exigencias que tiene el mercado, visualizando a futuro un estimativo de faena de 300 animales diarios, lo que daría un marcado crecimiento para la localidad.

Estuvieron presentes también Eduardo Macri, secretario de Hacienda, Inversión, Empleo, Ciencia y Tecnología de Paraná; junto a equipos de Direcciones de Cooperativas de la Municipalidad de Concordia y Gualeguaychú; y la presidenta de la Fundación Fe Cooperativa, Estela Echeverría.