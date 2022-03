Nueva propuesta del sindicato SADOP Entre Ríos

El gremio docente elevó una nueva propuesta y estableció un paro para el miércoles 9 en caso de no obtener respuestas.

El Consejo Directivo del SADOP Entre Ríos se reunió a fin de evaluar los mandatos enviados por las y los delegados de las escuelas privadas de la provincia y establecer la postura del colectivo frente al último ofrecimiento del gobierno provincial en el marco de la Mesa Paritaria 2022.

Desde Sadop explicaron a la Agencia APF que “con el objetivo de defender la capacidad de compra del salario docente”, se confeccionó una «propuesta superadora» a la anunciada en la reunión del 26 de febrero ya que señalaron que la misma no responde a muchos de los cuestionamientos presentados por el gremio, a considerar:



-«Reclamar que se practique un reajuste salarial adicional al porcentaje propuesto por el gobierno provincial, del 16% para “compensar a los docentes que perdimos en el 2020 debido a que no se llevó adelante la negociación paritaria debido a la Pandemia del COVID-19”. Por ello, desde Sadop sugieren la implementación progresiva de este porcentaje junto con el esquema salarial determinado (5,33% en marzo, mayo y agosto).



-Implementar la Cláusula de Monitoreo a nivel provincial, de forma tal de hacer un seguimiento pormenorizado de la inflación, lo que requiere la inmediata recomposición salarial y así “evitar un perjuicio para los salarios de las y los docentes”.



-Que el gobierno mantenga el compromiso de dejar abiertas las paritarias ante “el contexto económico y político global tan volátil que afecta el bolsillo de las y los trabajadores de forma directa e inesperada. Convocatoria que será llevada adelante en el mes de agosto”.



La nota formal fue presentada al gobierno provincial este viernes, con antelación a la reunión que será llevada adelante el día lunes 7 de marzo. Asimismo, el gremio estableció un «paro en suspenso» de 24 horas para el día 9 de marzo en caso de no tener respuestas frente a estos reclamos.