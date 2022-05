Semana clave

Este viernes 27 vence el plazo para presentar apelaciones en el denominado “Megajuicio”.

En el banquillo están el ex gobernador Sergio Urribarri, ex funcionarios y particulares. Las defensas de los acusados que recibieron condenas adelantaron a APFDigital que apelarán a Casación.

El adelanto de sentencia se hizo el 7 de abril y 20 días después se dio a conocer el fallo definitivo de más de 600 fojas que contenía el voto unánime de los jueces José María Chemes; Elvio Garzón y Carolina Castagno.



La causa fue catalogada como “compleja” ya que contenía cinco legajos de investigación de Fiscalía. Por eso el plazo de apelación se duplicó a 20 días hábiles y caducará el próximo viernes 27 de mayo. El abogado Miguel Fouces, defensor del ex ministro de Turismo Hugo Marsó y del empresario Gerardo Caruso, indicó a esta Agencia que apelará el fallo del Tribunal de Juicio sobre este último, ya que Marsó fue absuelto.



Se estima que las demás defensas de los condenados sigan un camino similar. Fiscalía también tiene el camino abierto para pedir que la instancia superior revise las absoluciones.



En el juicio se condenó a Urribarri por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles a 8 años de prisión; al ex ministro de Comunicación, Pedro Báez, a seis y al cuñado del ex mandatario, Juan Pablo Aguilera, también a seis años. Caruso recibió tres de prisión condicional.



La apelación se presentará ante el mismo Tribunal que condenó y éste tendrá que elevarlo a la Sala 1 de Casación Penal para que la sentencia sea revisada.



Un punto importante en este segundo paso será cuál será la conformación que tendrá el Tribunal de alzada ya que dos de sus integrantes, Marcela Davite y Marcela Badano, fueron firmantes de una nota que, en respaldo a la Procuradora Cecilia Goyeneche cuando fue sometida a jury, señaló una relación causal entre el “Megajuicio” y el proceso contra la Procuradora.



Una acción de este tipo pondría a ambas magistradas al borde de la recusación por pérdida de imparcialidad ante la causa.