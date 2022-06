Elecciones en IOSPER

La Lista Unidad Docente plantea la construcción de dos policlínicos.

La Lista 5, que propone a Oscar Reato como director titular y la Gabriela Giménez como suplente, se presentó formalmente este martes, en un acto que encabezó el secretario general del sindicato AMET, Andrés Besel. Uno de los ejes de su propuesta es la construcción de dos policlínicos, uno en la costa del Paraná y otro en la costa del Uruguay, para que los afilados puedan acceder a todas las prestaciones en un mismo lugar, se informó a APFDigital.

Reato pertenece a la agrupación Rodolfo Puiggrós, mientras que Giménez está enrolada a la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica — AMET. El gremio decidió “trabajar en alianza con Oscar y su grupo de compañeros y compañeras, para dar una alternativa a la gestión actual del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos”, expuso Besel.

La Lista 5 Unidad Docente competirá en las elecciones del 6 de julio contra la lista Marcha Blanca, que se impuso en las internas de AGMER y que lleva como candidata titular a Adriana Hepp, actual Directora de la obra social por el agrupamiento Docente.

“Entendemos que la actual gestión tiene algunas falencias y nosotros tenemos algunas ideas para resolverlas”, subrayó Besel.





Propuestas





Reato hizo referencia a las propuestas de la Lista 5. “Queremos trabajar tres ejes. Uno es lo urgente, las prestaciones que no hay. Creemos que no puede pasar un día más sin prestaciones”, dijo a la Agencia APF. Al respecto apuntó que “actualmente no hay odontología, pero podemos hablar de siete años sin neurología, sin psiquiatría, sin psicología”. Dentro de lo urgente también se refirió a las demoras de la obra social, “en los reintegros, en los medicamentos especiales, en las prótesis”.



Otro eje se relaciona “con la tarea con los mayores involucrados en Iosper, que son los propios trabajadores de la obra social”, explicó el candidato titular y comentó que la intención es “encarar un trabajo de actualización y capacitación con los trabajadores” y también “establecer un diálogo institucional con su sindicato”. El objetivo es “fortalecer a los trabajadores, porque cuando más apoyo tienen, mejor trabajan. Y nosotros queremos garantizar eso”.



El tercer eje “se enmarca en los objetivos macro”, señaló Reato y afirmó que el objetivo es que los afiliados puedan encontrar una atención integral en un mismo espacio, que cuente con todas las prestaciones y servicios, y donde se puedan realizar los estudios y análisis necesarios en el mismo día. Sería un lugar “del estilo” del sanatorio de Villa Libertador San Martín, explicó.



“Nuestra propuesta es la construcción de dos policlínicos con esa misma dinámica, para la atención integral del afiliado, uno en Paraná y otro en Concordia”.



“Es una idea a trabajar, a fortalecer y a dar debate”, aseguró, pero consideró que es factible realizarla con fondos de la obra social, ya que cuenta con ingresos “iguales o superiores al Municipio de Paraná”.



El planteo de la Lista 5 es que estos policlínicos se edifiquen “como fue construido el Cemener (Centro de Medicina Nuclear de Entre Ríos) que, salvo un porcentaje mínimo que puso el Estado nacional, el resto lo puso el Iosper”, aseveró Reato. Recordó además que actualmente el mantenimiento de ese centro lo hace la obra social.



Aseguró por último que con esos policlínicos se podrá dar “una respuesta importante e integral, una solución de fondo para la problemática que atraviesan los afiliados, que son más de 300 mil”.

Recorrida





Besel comentó que el sindicato AMET aportará “la estructura y los recursos para presentar la Lista” y llevar “las ideas y propuestas a todos los rincones de la provincia”. Anticipó que durante este mes van a “recorrer desde Ibicuy hasta San José de Feliciano y San Jaime de la Frontera, para que se conozcan nuestros candidatos”.



Afirmó que el gremio acompañará a Reato y Giménez “a todas las reuniones y charlas que se hagan con nuestros compañeros y compañeras, para hacerles saber nuestra postura en cuanto a las deficiencias de la obra social, y las ideas y proyectos que tenemos para mejorarla”.



“Somos una alternativa a la gestión que viene manejando el Iosper hace 16 años. Oscar tiene la experiencia y el conocimiento, porque ha trabajado en el Iosper, y Gabriela tiene una voluntad impresionante para ser constante en las gestiones diarias. Creemos que, entre el conocimiento y la voluntad, contamos con un equipo de trabajo que va a permitir llevar soluciones a los problemas que nos plantean nuestros compañeros y compañeras”.