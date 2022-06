Nuevo libro sobre la Cultura Chaná

Unas preguntas y respuestas sobre el libro de Víctor Acosta.

¿De dónde nació tu interés por los pueblos aborígenes?

Desde siempre me interesa la historia y la cultura provincial y local. Por lo tanto los aborígenes son un eslabón muy importante de esos temas. Lo curioso es que Los Chanás no figuran en ninguno de los niveles de la Educación Formal. Y eso que Los Chanás vivieron y se desarrollaron durante miles de años en toda la costa entrerriana del Paraná, desde Ibicuy hasta La Paz. Es decir que los aborígenes que vivieron en Diamante, fueron Los Chanás.

¿Cuándo decididamente dijiste “empiezo el borrador “?

Decía el gran escritor argentino (cuentista) Abelardo Castillo que el escritor es «un buscador de tesoros» En mis 12 libros he buscado tesoros de nuestra cultura que no han sido abordado por otros escritores. Comencé este mi.libro 12, a partir de sentir que Los Chaná son los aborígenes olvidados de nuestra cultura entrerriana.

¿Quienes colaboraron para el cierre del mismo?

Mi familia, mi esposa, luego el Conicet, el libro de Don Blas Jaime y el científico Pedro Viegas Barros. También agradezco al Conicet de Buenos Aires y a todos aquellos científicos que investigaron e investigan sobre Los Chanás. Si debo hacer una síntesis de este libro de 320 páginas, es como hacer un Rompecabezas, uniendo todos los interesantes trabajos de las distintas disciplinas Científicas, más el libro La Lengua Chaná, más documentales, más recortes periodísticos, más mis propias conclusiones.

¿Y una descarga emocional sobre el libro?

Me siento más que orgulloso de hacer visible para todos los entrerrianos «La Fascinante cultura Chaná». Un trabajo de.casi dos años que me apasionó desarrollar y me fui difícil capitular. Y espero que, así como yo me asombré de la grandeza de la Cultura Chaná, también los lectores se asombren y se pregunten como.yo, ¿Por qué hasta hoy ha sufrido el olvido?