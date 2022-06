Declaraciones del diputado Juan Manuel Huss.

El diputado provincia Juan Manuel Huss — La Cámpora — afirmó que el espacio tiene que volver a “enamorar” al electorado entrerriano y reclamó “animarse” a hacer cambios por objetivos comunes.

En declaraciones al portal Debate Abierto, Huss señaló: “El microclima político va de la mano de la realidad, con algunas ambiciones personales. Hay graves problemas a la hora de encarar las necesidades de la gente, que tiene que ver con los salarios, la inflación. Hoy tenemos datos de desocupación que son récord en los últimos tiempos pero también se contrastan con el alto índice de pobreza, de trabajadores que no pueden llegar a fin de mes, entonces se tiene que hacer un análisis de la realidad que duele, hay algún que otro y otra que piensan cuanto más sufre el pueblo mejor es para su ambición personal. Sabemos los desafíos que tenemos, somos muy conscientes del país que nos toca gobernar, se han sumado factores que han tomado mucho tiempo para encarar soluciones”.



Asimismo agregó que por un lado “aspiro a que podamos encauzar los grandes factores que influyen en la vida de los argentinos, confío en que vamos a poder hacer que la gente viva un poquito más tranquila pero es un proceso que lleva mucho tiempo, esperamos tener una mejora y así lo pronostican las variables económicas. Creo en la voluntad política, hay que hacer lo que haya que hacer no solo lo que debemos, creo en este espacio político que está en condiciones de afrontar esta situación”.



“Tenemos grandes dificultades que provienen de decisiones políticas de la anterior gestión (Macri), las diferencias son buenas en la medida que se puedan encontrar las soluciones, somos una coalición política donde no todos tenemos las mismas miradas, ni mecanismos para buscar soluciones, si estamos de acuerdo en que hay que buscar soluciones para que los argentinos vivan mejor. Nuestras diferencias son secundarias pero nos une, tenemos que trabajar todos y todas, se debe trabajar mejor y profundizar y encarar las transformaciones que necesita el pueblo, hoy hay que gobernar para todos”, dijo el legislador de La Cámpora.

BORDET





De igual modo sostuvo que “todos somos parte del Frente de Todos, desde el Frente CREER que tuvo un rol fundamental, y en las elecciones legislativas el pueblo optó por otra opción. Ahora tenemos que volver a enamorar al electorado, ponernos de acuerdo es un desafío, reconocemos la gestión del gobernador Bordet, ordenada, cumpliendo con las obligaciones del estado, creo en el potencial de Entre Ríos para poder vivir cada vez mejor, animarnos a hacer cambios por objetivos comunes, formamos parte del gobierno, no solo de la coalición electoral sino del lugar donde nos ha puesto el pueblo”, subrayó.





2023

En cuanto a las próximas elecciones señaló que “sería una aventura muy prematura y contradictorio a lo que expreso, hablar de adelantamiento de elecciones cuando hay que resolver los problemas de la gente, me parecería faltar el respeto a ese porcentaje del pueblo que la está pasando mal. Hay comentarios pero se deberá dar en el tiempo, hay tiempo todavía para tomar la decisión, será más cerca de noviembre de este año cuando se discuta este planteo y darle la participación a la oposición y tener los mecanismos aceitados”.



Seguidamente indicó que “soy partidario de apoyar la confirmación del congreso de mi partido (PJ), son espacios que se deben dar, los partidos políticos son los pilares fundamentales de la democracia, bienvenido sean las discusiones en el partido, el justicialismo es una institución con muchos años y que siempre ha estado a la altura de las circunstancias”.



CANDIDATOS Y CANDIDATAS



Consultado sobre los posibles pre-candidatos a gobernador dentro del PJ en 2023, Huss manifestó que “me preocuparía si no tuviéramos candidatos o si no hubiera compañeros y compañeras que manifiesten el querer ser, se tendrán que generar los canales. Bordet no puede ser candidato por ende se genera la natural renovación, hay que discutir programas de gobierno, pero para eso todavía falta muchísimo”.



“Desde La Cámpora vamos a formar parte de este proceso de unidad, es una agrupación formada por hombres y mujeres, debemos consolidar la unidad pero no meramente electoral sino de concepción y opción”.