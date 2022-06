Agrupamientos Docentes en IOSPER

Candidato a Director de la Obra Social IOSPER reclama la postergación de las elecciones.

“Sería lo más sano”, dijo a APFDigital el candidato titular de la Lista N°5 Unidad Docente, Oscar Reato. Aseguró que la Junta Electoral cometió varias irregularidades, entre ellas emitir la resolución de oficialización de listas casi 48 horas después de cumplido el plazo: “Se podría decir que, en términos legales, cayó en abstracto lo que resolvieron”.

“Ante tantas desprolijidades, lo peor que nos puede pasar es que se vote en esas condiciones”, expresó Reato y aclaró que esta postura la brinda “a título personal”. “Lo más sano para este proceso sería que se postergue. Si políticamente tienen lectura de la realidad e inteligencia, la van a postergar porque es una elección que viene mal gestada”, subrayó el candidato titular de la lista presentada por la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica — AMET — en acuerdo con la Agrupación de Docentes Rodolfo Puiggros, a la que pertenece Reato.

El docente calificó como “bastante desprolijo” al accionar de la Junta Electoral conformada para los comicios que se realizarán el 6 de julio próximo. En primer lugar, señaló que “incumplió todos los plazos” previsto, ya que “debían resolver la oficialización de listas en 48 horas, y lo terminaron haciendo en 96 horas”, recordó. Por eso sostuvo que “la oficialización, legalmente, está fuera de todo término. Entonces se podría decir que, en términos legales, cayó en abstracto lo que resolvieron”.

Otra de las irregularidades que señaló es que para juntar los avales necesarios se les entregó “un padrón provisorio que tenía 35 mil afiliados docentes a la obra social”, y luego el padrón definitivo está conformado por algo más de 31 mil afiliados. “Es decir, más de tres mil afiliados menos”, cuestionó Reato y remarcó que “el número no es menor: es el 10% del padrón que se cayó de un momento al otro”.

Otro punto que mencionó es que “a similares situaciones no se las midió con la misma vara”. Y agregó: “Por ejemplo, respecto a la situación legal de candidatos: a algunos se los privó de estar en la lista y a otros se los oficializó”. Lo dijo en referencia al rechazo a la candidatura de Fabián Monzón, que iba como titular por la Lista N°10 “Azul y blanca” de UPCN por el agrupamiento Activos del Poder Ejecutivo, frente a la habilitación de Fernando Cañete, candidato titular de la Lista N° 6 “Activos del Poder Legislativo y Judicial”.

Reato indicó que “no se informó aún cuáles serán los lugares de votación y tampoco tenían los padrones por mesa”.

“Hay demasiadas irregularidades y me parece que no se las puede dejar pasar”, expresó el candidato. Luego agregó: “Ellos aducen que el decreto del Gobernador (convocando a las elecciones para el 6 de julio) salió con muy poco tiempo de antelación. Si es así, habrá que pensar en recomponer el proceso eleccionario, plantear una prórroga de mandato a los actuales directores y hacer una elección con los términos que marca la ley”, aseveró y remarcó que “esto no es la elección de una cooperadora”.

“Lo mejor es suspender la elección y dar posibilidad a que se cumplan los tiempos institucionales, con seriedad, para que haya transparencia en el proceso y por respeto hacia los afiliados, que son los dueños de la obra social y quienes emitirán voto”.



Recurso de revocatoria



La Lista 5 fue una de las seis nóminas que no fueron oficializadas por la Resolución 007 de la Junta Electoral del IOSPER. “La Junta aduce que hubo avales que están cruzados, es decir que firmaron la Lista 5 y alguna otra, por lo tanto se anulan”, explicó Reato respecto a los argumentos dados para no oficializar la Lista Unidad Docente.



Sin embargo, señaló otra irregularidad en este tema: “Todavía no nos han dado los fundamentos de la decisión ni los datos, como los números de documentos de las firmas que ellos dicen que están repetidas. Por lo tanto, hasta hoy es sólo la letra de la resolución, no tenemos certezas”, explicó. “Estamos en una situación completamente irregular, no tenemos la información por la cual se nos deja afuera”.



La Lista presentó un recurso de revocatoria para intentar revertir la decisión y esperan tener la respuesta este jueves 30 de junio, cuando vence el plazo que tiene la Junta. De todos modos, Reato considera que la Resolución 007 “está fuera de los cánones normativos”. Y afirmó: “En lo personal, esta resolución no tiene validez, porque es una situación arbitraria y fuera de toda normativa”.