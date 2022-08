El Lawfare también en Entre Ríos

Urribarri trazó un paralelismo entre su condena y el juicio a CFK, y apuntó contra quienes condenan «sin pruebas».

“La operatoria que mostró el fiscal Luciani es calcada a la que soportamos en Entre Ríos. Fiscales que piden condenas luego de reconocer que no tienen pruebas, acusaciones sostenidas en relatos mediáticos, adverbios grandilocuentes que ocultan la orfandad de fundamentos”, expresó Urribarri en su cuenta virtual.



“Si la causa contra Cristina Fernández de Kirchner sigue el mismo camino, como ella denunció, vendrá una sentencia arbitraria “copy/paste” de la acusación que escuchamos en estas horas. Porque no importan las pruebas, la verdad, la justicia. Importa modificar escenarios electorales y de poder”.





“Luciani pide condenas en base al ‘sentido común y la lógica’. En Entre Ríos su colega Yedro cerró su alegato así: “Nos resulta sumamente complicado obtener pruebas que acrediten los hechos. No hay documentación, no hay pruebas, no hay testigos”. Y pidió cárcel para 13 personas!”.



“Que lo que pasó en los tribunales de Entre Ríos y lo que pasa en Comodoro Py sea casi un deja vu no es casualidad. Es un mecanismo. Pero el ensañamiento, las injusticias y la falta de racionalidad jurídica no se sostienen más. ¡Siempre con vos compañera Cristina!”