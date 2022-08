CTA: Oscar Muntes fue reelecto en Entre Ríos

El dirigente de ATE fue reelecto al frente de la CTA Autónoma de Entre Ríos.

Indica la Agencia APF que la Lista 1 Unidad Germán Abdala, que postuló al actual secretario general para un nuevo mandato, obtuvo 5.779 votos en la provincia, frente a 188 sufragios de la Lista 6 Multicolor, que proponía a Sofía Cáceres Sforza.

La fórmula integrada por Oscar Muntes como secretario general, e Irina Muñoz y Martin Olier como adjuntos, se impuso ante Cáceres Sforza, Gabriel Geist y Marianela Valdez, por una diferencia de más de 5.500 votos, que representan el 97% del total de sufragios en la provincia.



En Paraná, en tanto, María Miriam Deluca y Roberto Alarcón de la Lista 1, se impusieron sobre Nadia Burgos y Dante Klocker, de la Lista 6.

PROBLEMAS CON LA PER





El también titular de ATE Entre Ríos expresó su preocupación “por la intromisión de la Policía de Entre Ríos — PER en varias localidades de la provincia, empañando el proceso”.



Explicó que agentes de la fuerza se presentaron en los lugares de votación “y preguntaba qué se votaba, por qué, las estadísticas”. Señaló que esto ocurrió “en 8 localidades de la provincia, no fue al azar”, por lo que se manifestó “muy preocupado”.



Por este tema Muntes se comunicó con la Ministra de Gobierno de la provincia, Rosario Romero, quien “no estaba en conocimiento de nada”.



“Estamos muy sorprendidos y la semana que viene haremos las presentaciones correspondientes para que nos den una explicación”, adelantó.



“Es una situación muy preocupante. Desde la vuelta de la democracia nunca nos había pasado”, apuntó el sindicalista. “Queremos que nos expliquen por qué. No sabemos a qué se debe, cuál fue el motivo, quién dio la orden. No le encontramos explicación. Nos parece una actitud extremadamente violenta”.