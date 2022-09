Convocatoria a Asamblea General Asociación Civil «Las Bases – Centro de Estudios Sociales y Políticos».

EDICTO

01/09/22

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Las Bases – Centro de Estudios Sociales y Políticos, convoca a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día DOMINGO 25 de Septiembre de 2022 a las 18 hs. en el domicilio de su calle Av. Hipólito Irigoyen 3250 de la ciudad de La Paz, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

Designación de Dos socios presentes para firmar el Acta de asamblea juntamente con el Presidente y Secretario. Consideración y aprobación de la Memoria, y Estado de Situación Patrimonial o Balance General 2019, 2020 y 2021. Informe de la Comisión Revisora de Cuentas Tratamiento del monto de la cuota social. Elección de los miembros de la Comisión Directiva y Revisores de Cuentas.

Art. 31 de Estatuto Social: “… En las Asambleas no podrán tratarse asuntos no incluidos en el orden del día correspondiente, salvo lo dispuesto en el Artículo 29 inciso d, se celebrarán con la presencia de la mitad más uno de los socios con derecho a voto. Una hora después, si no se hubiese conseguido ese número, se declarará legalmente constituida con el número de asociados presentes. …”.-

Firman

Presidente Marisa Alejandra Villalba

Secretaria Paula Valeria Meclazcke