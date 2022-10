“Este porteñito ni sueñe que va a ganar”

El ex gobernador Urribarri se refirió a Rogelio Frigerio.

El ex gobernador Sergio Urribarri estuvo en la Unidad Básica 17 de Octubre, acompañado del diputado provincial y presidente del PJ departamental Mariano Rebord, donde fueron recibidos por sindicalistas, concejales, ex funcionarixs y vecinxs.

Entre otros, estuvieron presentes la ex diputada y actual delegada argentina ante la CARU Miriam Lambert y el ex senador Oscar Arlettaz.

Junto a Julio “Beto” Rocha –consejero de la unidad básica colonense- el exgobernador y el exintendente se pusieron al frente de la reunión.

Indica El Entre Ríos que el primer elogio por parte de Urribarri se lo llevó el anfitrión Mariano Rebord: “Cristina (Fernández) dice que a los dirigentes políticos que accedemos a algún cargo, más que escucharlos o verlos le gusta ver lo que hacen. Y la verdad es que vos, hiciste muchísimo por tu querida Colón. Mi reconocimiento a ese trabajo”, dijo.

Haciendo un repaso de sus años de gestión de la mano de la entonces presidenta CFK, habló de la ruta 14, el crecimiento del turismo y de la faena de pollos en la provincia, pasando por el conflicto con el campo a poco tiempo de asumir. “Es un milagro que Cristina no esté muerta; gracias a Dios está ilesa. La que está herida de gravedad es la paz social, la democracia”.

“Mi objetivo no es ser candidato. No ando buscando ningún puesto. Quiero poner mi granito de arena para que el peronismo vuelva a ganar las elecciones en Entre Ríos”.

ROGELIO

En otro tramo de su discurso ante militantes del departamento Colón, este martes el exgobernador Sergio Urribarri dedicó varios minutos a quien se perfila como uno de los candidatos a encabezar la oposición en las elecciones 2023.

“Algunos compañeros andan aturdidos porque anda este porteñito como pancho por su casa, diciendo que ya ganó las elecciones, viendo qué se va a poner para asumir. Pero no ganó, minga va a ganar”.

“Va a ganar una compañera o un compañero. Yo no necesito ninguna encuesta. Sé que pese a todo lo que pueda circular en los medios nacionales o provinciales de que los amarillos tienen la elección ganada, no, ni sueñen”.

“El peronismo tiene una capacidad de resurrección que difícilmente se pueda ver en otros partidos del mundo. Y no solo que ya resucitamos; tenemos hombres y mujeres mucho mejores y con capacidad de gestión”.

En ese sentido, comentó: “Antes de venir de Israel hablé con todos: Enrique Cresto, Laura Stratta, Eduardo Lauritto, Martín Piaggio, Marcelo Casaretto y les dije que vuelvo a Entre Ríos a hacer lo que hice toda mi vida, política”.

“Ustedes salgan también. Porque si no, una persona que no es de acá, tiene un domicilio comercial en Paranacito, sus gurises no son de Entre Ríos, su señora no distingue Arroyo Barú de Paraná… Ese tipo no puede andar pancho por su casa. Además, este dirigente que quiere ser gobernador era uno de los dos dirigentes más importantes que tenía Macri al lado”.

“La ruta 18 la paró Macri y su ministro de Obras Públicas que era Frigerio”, dijo nombrándolo por primera vez en la noche.

“¿Quién paró el hospital de La Baxada en Paraná? Pararon miles de viviendas porque las habíamos empezado nosotros”.

“Si se ofende es porque se da por aludido”, acotó en su arremetida.

“Si llegan a volver estos muchachos no va a haber bote que alcance. Ustedes vieron lo que hicieron esos cuatro años”.