“Frigerio tira slogan pero no lo veo empapado de las cuestiones de la provincia”

Declaraciones de José Cáceres.

El ex vicegobernador de la provincia y actual secretario General del Partido Justicialista — PJ — Entre Ríos, José Cáceres, analizó el escenario político nacional y provincial de cara al próximo año eleccionario.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Cáceres sostuvo que “en general, hay mucho preparativo para eventuales armados de lucha interna en los distintos partidos; afortunadamente el nuestro está abocado a la gestión y los compañeros y compañeras referentes que son funcionarios, intendentes, legisladores, están abocados al trabajo de gestión, siempre mirando de reojo el armado interno. Pero no vemos lo que está pasando en la vereda de enfrente”.

En ese sentido, ahondó que “son movimientos propios de los escarceos de posicionarse para el armado nacional, para buscar bendiciones y eventualmente pelear alguna candidatura”.

MASSA

Consultado por el gobierno nacional y la figura del ministro de Economía, Sergio Massa, definió que “lo primero que tenía que hacer lo hizo; el ministro en particular no es santo de mi devoción políticamente hablando pero es un compañero que integra el Frente y que ha logrado hacer lo que había que hacer que era recomponer un poco las reservas del Tesoro para tener un poco de espalda y no estar siempre con amenazas de corridas bancarias”.

De todos modos, advirtió que “a partir de hacer eso, obviamente nosotros los peronistas queremos que ahora aparezca la redistribución que es básicamente frenar la inflación y recomponer el poder adquisitivo del salario. Ese es el tema fundamental y lo estamos esperando con mucha expectativa porque es fundamental que pare esa escalada irracional de precios, donde no hay referencia cuando hay que comprar algo porque es tanto el abuso y la remarcación cotidiana que están haciendo, que es necesario frenarlo”.

“Ese es el nudo de la cuestión y lo esperamos con mucha expectativa, porque vemos que la economía está creciendo y que se ha generado más empleo pero falta que eso se traduzca en el poder adquisitivo. Tener una economía creciendo es bueno y posiciona a la Argentina pero es necesario que los trabajadores no sean pobres”.

CFK

Sobre la posible candidatura de la vicepresidenta Cristina Fernández el año próximo, apuntó: “No lo tengo tan claro todavía. Por supuesto que para mí, la compañera es muy valiosa, y en mi interpretación como peronista ella contiene lo que necesito escuchar de un peronista, pero no tengo en claro cuál puede ser el futuro. Capaz ese sea el mayor problema que hoy tenemos, no tener en claro quiénes van a ser nuestros candidatos o candidatas para el año que viene”.

BAHL

En ese marco, en relación con las candidaturas en la provincia, sostuvo que “hay muy buenos compañeros y compañera y entiendo que cuando esté definido el calendario electoral, los que tengan vocación y vean que están dadas las condiciones para pelearla y que no sea en desigualdad de condiciones, se van a largar. Yo particularmente siempre he dicho que me gustaría que fuera de la costa del Paraná”. En tal sentido, valoró la figura del intendente de Paraná, Adán Bahl: “Está haciendo una muy buena gestión, es un compañero con experiencia, que sabe lo que hace, con capacidad de gestión y no es fácil conseguir dirigentes con esa características”.

DESDOBLAMIENTOS

Consultado por la conveniencia o no de un desdoblamiento de elecciones, afirmó que “por lo dicho de la economía, lo más interesante es trata de ir junto con las nacionales para que nuestra gente, nuestro pueblo, tenga un humor distinto respecto de lo que significa la relación salarios y precios, que la inflación esté controlada, pero para eso se necesita tiempo y ese tiempo son estos meses que faltan para llegar al calendario electoral”.

“Tenemos una muy buena gestión de (Gustavo) Bordet, en las condiciones que le ha tocado hacerla, y los intendentes que son compañeros que pertenecen a nuestro espacio también están haciendo una muy buena gestión, en un desdoblamiento eso sería bárbaro, pero aun con buenas gestiones como impactaría que no se recompongan las condiciones de trabajadores y trabajadoras, creo que complicaría las cosas. De todos modos, hay muy buenas compañeras y compañeros para candidatos y si no han hecho el puntapié inicial de salir a recorrer es porque todavía no se ha definido el calendario electoral y eso es una potestad que tiene quien hoy conduce, que es el gobernador y presidente del partido”.

PASO

A la hora de hablar sobre sus preferencias para elegir candidatos, entre la posibilidad de ir a una PASO o la designación del gobernador, Cáceres aseveró que “los dos mecanismos han demostrado que son buenos, porque en la elección de 2019 en la provincia se optó por el consenso y hubo una elección abrumadora para el justicialismo, para el Frente de Todos que en la provincia fue el Frente Creer, pero a mí particularmente me gusta que haya internas, que haya debate político para enriquecernos y que lleguemos más fortalecidos a la elección general”. “De todos modos reconozco que el otro método es válido también”.

Valoró que “está habiendo debate político en las distintas agrupaciones, que son las que le dan vida al peronismo” y recordó que “otra máxima del peronismo es que el que gobierna, conduce y es presidente del partido, y los tiempos los marca quien conduce”.

ROGELIO

Sobre la figura de Rogelio Frigerio como candidato a gobernador de la oposición en Juntos por el Cambio, dijo que “es un dirigente consolidado por la elección que hizo en 2021, pero ahora está como si en una cancha de fútbol fuera delantero y no tiene defensores, está jugando solo. Pero cuando aparezca el peronismo en la cancha la cosa va a cambiar, cuando el peronismo tenga candidatos y candidatas la cosa va a cambiar rotundamente, porque tenemos muchas cosas positivas para mostrar en la provincia. No creo que llegue lejos después, porque no lo veo muy empapado de las cuestiones de nuestra provincia; lo veo que siempre tira slogan pero no habla nada concreto de lo que haría para Entre Ríos”.