«Las decisiones de JxC las toma un dirigente de Bs. As. que promueve la pelea»

Declaraciones del intendente de Feliciano, Damián Arévalo.

Indica la Agencia APF que el intendente de Feliciano, Damián Arévalo, se refirió a la ruptura del bloque de Juntos por Entre Ríos en la Cámara de Diputados de la provincia. Sostuvo que “la ruptura de la oposición en Diputados expresa lo que vinieron a hacer: generar divisiones en la sociedad”.

“En Entre Ríos, al igual que en la Nación, lo que antes era Cambiemos se juntó únicamente para ganar una elección, no para para construir políticas públicas que sirvan para la gente. Por eso ahora se la pasan peleando, rompiendo su propio espacio. No tienen nada nuevo para proponerle a los entrerrianos”, expresó el Jefe de Gobierno.

A su vez, el Intendente de Feliciano caracterizó como “lamentable lo que está pasando en la oposición de nuestra provincia”. Remarcó que “las decisiones de JxC Entre Ríos las toma un dirigente de Buenos Aires que promueve la pelea, las rupturas. La grieta del bloque opositor en la Cámara de Diputados expresa lo que vinieron a hacer: generar divisiones en la sociedad”. “Este accionar de la oposición no representa nada bueno para la sociedad entrerriana que espera diálogos, puntos de unión y mucho trabajo. Juntos sólo genera mayor desconfianza, y descreimiento de la gente. Queda de manifiesto que las disputas personales de la oposición, que está exclusivamente pensando en las elecciones del futuro, no convencen a nadie, no le aporta nada a Entre Ríos”, afirmó Arévalo.

En esa línea, el dirigente peronista alertó: “Hay que prestarle atención a lo que está haciendo JxC, porque es en los actos y no en las palabras donde se expresa lo que vienen a hacer. Y está claro este grupo de personas que andan haciendo política por la provincia lejos de proponer futuro sólo tienen disputas por intereses personales para mostrar. Le hicieron mucho mal al país cuando fueron gobierno y no podemos permitir que lo vuelvan a hacer”. “Por el contrario –remarcó Arévalo– el gobierno nacional, la provincia y nosotros desde nuestros municipios trabajamos al lado de la gente”. “Ahí radica la fortaleza del Frente de Todos, en esa tarea de todos los días en nuestras comunidades, junto al vecino, poniendo el hombro”.

“Mientras nosotros nos hacemos cargo de los problemas que generaron ellos, los candidatos de Juntos, que fueron responsables del gobierno de Mauricio Macri y de la política que más endeudó y sumergió al país, se pasean por la provincia movidos exclusivamente por un interés electoralista”.