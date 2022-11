Máximo Kirchner, junto a Piaggio en Gualeguaychú.

Indica Infobae que Máximo Kirchner cerró este sábado el IX encuentro nacional de Salud en Gualeguaychú, donde brindó un mensaje de aliento para la militancia, hizo críticas a JxC, y reivindicó la gestión de Néstor y CFK.

“Creo que si le ponemos garra, cabeza, mucho corazón… porque creo que muchas de las cosas que faltan, son eso. No hay que usar la palabra empatía como si fuera un slogan, sino como como lealtad. A la empatía hay que creerla, sentirla, practicarla, esto es muy necesario”, dijo.

“El rol de cada compañero o compañera, más allá del rol particular, tiene que tener un compromiso que excede su saber, que es sacar a nuestro país adelante. Porque realmente, a cada uno y cada una nos da tristeza tener el país como lo tenemos, más cuando supimos, entre 2003 y 2015, que se podía”.

Luego añadió, en un guiño irónico al slogan de Juntos por el Cambio: “Los argentinos vimos y pudimos recuperar los sueños y la esperanza, y salir del lugar donde nos habían quebrado la autoestima, a fines de los 90. La Argentina sí puede. Y no me molesta decir: sí, puede. No voy a dejar que nos roben más las palabras. El cambio somos nosotros, los que podemos somos nosotros y nosotras. Siempre lo hemos hecho, compañeros y compañeras. Basta de ir para atrás”, lanzó.

Y terminó, elevando el tono de voz, con un estilo épico, proselitista: “Démonos la oportunidad de volver a soñar, terminemos con los imposibles. No importan los nombres y los apellidos, sino las ganas que tenga el pueblo de volver a tener una patria libre, justa y soberana”.

El discurso de Máximo Kirchner fue en el marco de una serie de eventos vinculados a la salud en distintos puntos del país, en paralelo con aquel pedido de la Vicepresidenta de trabajar en una integración del sistema de salud público, privado y obras sociales —con el Estado como rector de este proceso—. El evento se organizó en la ciudad de Gualeguaychú (Entre Ríos) y la intervención del referente de La Cámpora ocurrió al mediodía.

El diputado nacional volvió a tomar la palabra luego de su último discurso, en el marco del congreso del PJ bonaerense realizado el sábado pasado. En aquella ocasión, criticó al Presidente de la Nación al señalar: “Quienes se valen de construcciones colectivas no pueden iniciar una aventura personal”.

En Entre Ríos, en esta oportunidad, el legislador nacional estuvo acompañado por el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, y la intervención se realizó en el marco de una reforma en el sistema de salud que impulsa Cristina Kirchner, con un pedido que había puesto en alerta a las obras sociales y a los efectores privados de salud.

“En materia sanitaria, debemos reconceptualizar el sistema. La pandemia mostró que algunos lugares tienen muchos recursos que a otros les faltan. Tenemos un modelo concéntrico que debe ser reformulado. Debemos trabajar con el compromiso que tienen todos los hombres y mujeres que aman a su pueblo”, había dicho Cristina Kirchner al participar virtualmente del séptimo encuentro de salud en diciembre del 2020, días después de lo que había sido su participación en el acto con el que el Frente de Todos cerró su primer año de gestión atravesado por la pandemia. En aquella ocasión, la ex Presidenta habló de la integración del sistema de salud.

Quién lleva la bandera del mensaje de la ex mandataria en el sector es justamente el ministro de Salud bonaerense. Kreplak integra además el espacio Soberanía Sanitaria, donde médicos y médicas sanitaristas trabajan en la construcción de distintas políticas de salud. Otro de los integrantes es el diputado nacional y ex ministro de Salud nacional y bonaerense, Daniel Gollan.

“Venimos trabajando fuertemente en todo el país y nos trasladaremos a Gualeguaychú para discutir sobre la salud, porque para poder transformar las cosas, además de la decisión política hacen falta los hombres, las mujeres, las personas, que lo enarbolen. Se van a dar discusiones trascendentales para la reforma del sistema de salud”, había explicado Kreplak, que también es el responsable de La Cámpora Salud, el ala sanitaria de la organización K y el referente de cabecera que hoy por hoy tiene la Vicepresidenta en lo que hace a política de salud.

El objetivo es centralizar al Estado como rector del sistema de salud. También se planteó la necesidad de la digitalización de los procesos y prácticas médicas, con algunas experiencias como las que se vienen dando en la provincia de Buenos Aires, “en pos de cambiar el modelo de atención para mejorar la calidad y garantizar en todo el país más prestaciones y a menor costo”, resume parte de los ejes del encuentro de este sábado.

Además de Máximo Kirchner y Kreplak, dijeron presentes funcionarios como la ministra de Chaco, Carolina Centeno; el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, sindicatos, asociaciones de profesionales, colegios médicos, decanos de universidades.

Políticamente, entonces, lo que se busca es avanzar con el pedido de CFK de la integración y que el sector público esté al frente. Cuando el gobernador bonaerense, Axel Kicillof cerró el mismo evento el año pasado desde el municipio de José C. Paz, advirtió que “cuando llegó el coronavirus, el que se hizo cargo de los costos y de dar todas las respuestas sanitarias que fueran necesarias fue el Estado. Cuando se saturaron las prestaciones privadas, nos reunimos con los dueños de las empresas y les hicimos saber que todos y todas sus afiliadas que no encontraran una cama o un respirador iban a tener a disposición al sistema público de la provincia de Buenos Aires”.