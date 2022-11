Rogel lanza su candidatura a Gobernador

En el lanzamiento, estará la presidenta del Foro Nacional de Intendentes Radicales, Inés Brizuela y Doria.

Este viernes 18 de noviembre, frente a la Casa del Partido Radical en Paraná, a la hora 19,30, se realiza el lanzamiento de la candidatura a gobernador de Entre Ríos del ex diputado nacional, ex diputado provincial y ex convencional constituyente Fabián Rogel.



El acto contará con la presencia de la figura de Leandro Illia, quien fuera funcionario de Raúl Alfonsín e hijo de quien fuera presidente de la República Argentina, Arturo Umberto Illia; de la intendenta de La Rioja y presidenta del Foro Nacional de Intendentes Radicales, Inés Brizuela y Doria, entre otros numerosos dirigentes nacionales que han manifestado su adhesión a este lanzamiento.



“Se trata de una manera de volver a ganar la calle, que no es propiedad de nadie”, dijo Rogel y destacó que el acto se llevará a cabo “con la movilización de los dirigentes de Alternativa Radical de toda la provincia, pero fundamentalmente con la de los vecinos de Paraná”.