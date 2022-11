Acto militante de Urribarri en Victoria

Fuertes críticas a Frigerio y Macri.

Sergio Urribarri continuando con su apoyo político al oficialismo provincial y nacional con miras al 2023, encabezó este miércoles en Victoria un nuevo reencuentro con la militancia. En ese contexto hizo un repaso de todo lo que «hicimos» y, una vez más criticó al pre-candidato a gobernador 2023 Rogelio Frigerio y al ex presidente de la Nación Mauricio Macri. Asimismo a «algunos medios».

“Hicimos 154 escuelas y ellos no hicieron ninguna. Hicimos hospitales y ellos fueron tan egoístas que abandonaron el Baxada de Paraná que terminó salvando miles de vidas en la pandemia. Hicimos rutas y viviendas y ellos las paralizaron porque las habíamos hecho nosotros”, comparó.

“Como nos dice Cristina, a la dirigencia política más que ver lo que dicen o escriben hay que mirar lo que hacen cuando tienen poder. Rogelio Frigerio fue ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda del gobierno de Mauricio Macri y esas son las cosas que hizo en relación a Entre Ríos. Es la verdad histórica”, expresó Urribarri en Victoria.

“Llegué hace apenas cuatro meses, que parecen años por todo lo que hemos andado. Asistimos a una primera actividad en Concordia el 29 de junio para conmemorar la independencia artiguista y no paramos. Vamos a reencuentros militantes por toda la provincia, a polos productivos, merenderos, fábricas, barrios. Y presentamos el libro de Néstor en siete ciudades con concurrencia masiva”, enumeró.

“Lo que vi cuando llegué fue una compañerada de brazos caídos, como con resignación, con poca actividad política y a porteños que no viven acá paseando por la provincia como pancho por su casa. Empecé a andar, algunos me recibían de carita ladeada, y cada vez se empezó a sumar más gente, cada vez hay más invitaciones de todos lados y el panorama se empezó a revertir”, describió.

“Nada está perdido en Entre Ríos. Si uno mira lo que publican algunos medios parece que falta un tiempito para que estos porteños asuman. Pero no se la vamos a hacer tan fácil. Andando por la provincia se percibe algo totalmente distinto y es que los entrerrianos y las entrerrianas no van a votar a alguien que no es de acá y tienen la convicción de que a las soluciones para los problemas actuales solo puede aplicarlas un gobierno nacional, popular y peronista”.