Cambios en el gabinete de Sarubi

Germán Legal reemplazó a Sonia Sola en Desarrollo Social.

Este miércoles al mediodía, el intendente Bruno Sarubi — JxC — tomó juramento a German Legal, quien se hizo cargo de la estratégica secretaría de Desarrollo Social en reemplazo de Sonia Sola.

Cabe señalar que el nuevo jefe de Desarrollo Social, se desempeñaba como subsecretario de Obras Públicas desde el inicio de la segunda gestión municipal de Bruno Sarubi.

El panorama electoral 2023 hace rechinar el escenario político y Sarubi comienza a reforzar secretarías estratégicas para imponerse sobre el peronismo — al acecho.

La semana pasada, Sonia Sola –que también había sido concejal de JxC — publicó en sus perfiles virtuales una carta admonitoria:

«Que siento hoy …

Tristeza

Solo eso

Por confiar en quienes no lo merecían

Por haberme jugado, aún en contra de un montón de opiniones, para que crezcan

Por no darme cuenta a tiempo o no querer ver que las personas traicionan por ambición

Por saber que horas de charlas compartidas fueron en vano … sólo una forma de engañar para usar, para «llegar»

Tristeza … porque no doy mi confianza a cualquiera, porque me cuesta mucho poder creer en alguien, porque soy desconfiada siempre como una forma de protección ante la inseguridad y la falta de autoestima que me caracterizan…

Y sin embargo, aún viendo las señales, me negué a reconocerlas y «baje la guardia»

Porque me niego a pensar que las personas se muevan tan deslealmente

Me niego a pensar que el buen trato, la empatía, el acompañar, el «estar» y el respeto no sean parte fundamental de un ámbito laboral y de la vida misma

Me niego a creer que todo se mueve por interés personal, a cualquier costo

Una vez más la vida golpea y enseña …»