Declaraciones de Fabián Rogel

“Este año Entre Ríos tendrá un gobierno de distinto signo político”.

“En particular, no sería honesto si no dijera que me gustaría tener orgullo de ser el gobernador radical número doce de esta provincia”, agregó Fabián Rogel — JxC.



En otro orden de cosas, manifestó a la Agencia APF: “Tres juntas de gobierno: La Argentina, Gualeguaycito y Guayaquil a partir del día de la fecha comenzaron el proceso de normalización para ser comuna. El delegado normalizador, de acuerdo al decreto del Poder Ejecutivo, es el actual presidente de las mencionadas tres juntas de gobierno, Ariel Toller”.



“Esta comuna surge por disposición de la nueva Constitución, en cuya convención tuve el honor de presidir el bloque del radicalismo. Comunas como esta se van sembrando en toda la geografía de Entre Ríos”, apuntó.



“Es un gran orgullo para mí haber participado esta noche en el acto de puesta en funcionamiento de la comuna, que presidirá, hasta su total normalización, Ariel Toller, quien pertenece a Alternativa Radical y es una de las personas que, desde el departamento Federación, viene teniendo mayor proyección para el futuro del radicalismo”.



“Ahora que se da una discusión porque no hay una ley de coparticipación entre la Ciudad de Buenos Aires y las Provincias, puedo decir que me siento orgullo de haber participado en la confección de una Constitución que establece una ley de coparticipación que tendrá cada municipio y cada comuna en la provincia de Entre Ríos”.