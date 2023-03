El as en la manga

El ex gobernador Sergio «Pato» Urribarri hizo una presentación judicial para poder presentarse nuevamente como candidato a gobernador.

Carta Abierta

«Hace instantes formalicé ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos una presentación para poder ser candidato a gobernador, tal como anticipé el mes pasado en el acto en el Club Echagüe en Paraná. Se trata de un extenso escrito de 64 páginas que comparto con ustedes.



Allí planteo, entre muchos otros argumentos, que asumí mi primer mandato en 2007, cuando la Constitución todavía no se había reformado. Y pido que esto se revise porque la ley no puede ser retroactiva y debe ser aplicable en general, no en el caso concreto de una sola persona. Impedirme la participación conculcaría el derecho de igualdad, de no discriminación y también mis derechos políticos y ciudadanos.



Me decidí a formalizar esta presentación tras recoger a lo largo de meses la opinión favorable de constitucionalistas de renombre, tanto de Entre Ríos como de otras provincias, que participaron en la elaboración del texto.



También me motivaron el afecto y el respeto que recibo en mis recorridas por la provincia de hombres y mujeres que no ven en mí lo que dicen los discursos de odio producto de esta guerra mediática-política-judicial que afecta a nuestra región.



En cambio, ven al gobernador que les entregó la casa, que les dio el trabajo, que golpeaba puertas en Buenos Aires para hacerles el hospital, la escuela y la ruta. Y sobre todo, ven al militante que jamás dejó tirado a un compañero o una compañera, que jamás dejó de atender un teléfono y que gobernó con las puertas abiertas llevando su despacho a cada rincón de la provincia.



Y sin dudas lo que me terminó de decidir fue la necesidad de agotar esfuerzos para impedir que, producto de engaños de marketing y blindajes mediáticos y judiciales tenga chances electorales un hombre como Rogelio Frigerio, un dirigente que no nació en nuestra provincia, que no la conoce, que fue un ministro clave en el gobierno nefasto de Mauricio Macri y que claramente tomó medidas contrarias a los intereses de nuestro pueblo, privándonos de hospitales, rutas y viviendas».





🔗 Link de descarga del texto completo de la presentación.

Foto. archivo