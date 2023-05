Le contestaron a ex concejal

Ante las declaraciones de la ex concejal de La Paz, María Alejandra Viola, le contestó el Frente Social y Político de la ciudad de La Paz.

La ex concejal de La Paz, María Alejandra Viola, hizo declaraciones en el portal provincial Página Política y un colectivo de agrupaciones paceñas le contestó: «Lo que omite Viola».

Nos encontramos este domingo 28 de mayo con una nota periodística firmada por la exconcejal de nuestra ciudad y exdiputada provincial María Alejandra Viola, en la que realiza un relato dónde expresa: “detrás de cada palabra está reflejado el dolor de mucha gente que vivencia a diario”.

Luego brinda números referidos al índice de pobreza -que nos duelen a todos desde ya- pero en ningún momento enuncia ninguna de las posibles causas por la cuales estamos en esta situación, ni hace ninguna autocrítica de su parte ni del partido al cual representa: Juntos por el Cambio.

Omite Viola hacer referencia al tremendo endeudamiento que nos dejó el gobierno del presidente Mauricio Macri; tomando deuda por más de 50 mil millones de dólares, comprometiéndonos por más de 100 años; crédito que, como el mismo Macri expresó, fue a salvar los bancos amigos y en su mayoría extranjeros y a ayudarlo para volver a ganar las elecciones como lo ratificó el ex presidente de los EE.UU. Es decir, la solicitud del préstamo no fue para extender un gasoducto o la capacidad energética para instalar industrias y dar trabajo por dar un ejemplo, y no solo fue a los bancos amigos, sino que se la llevaron del país fugando gran parte de estos dólares.

Tampoco habla Viola de la pandemia, la del Covid 19, donde el gobierno privilegió la vida ante la economía, reabriendo hospitales e instalando hospitales de campaña, así como trayendo millones de vacunas necesarias y suficientes que nos brindaron la inmunidad para resistir la pandemia.

No habla Viola de la guerra, que resquebrajó la economía mundial, y en especial los países que producimos granos, como es Ucrania y que hizo que estos granos suban su precio internacional y por ende suban en el mercado interno; produciendo un aumento en los alimentos que son a base de estos granos, como son los balanceados que comen los cerdos y pollos y los terneros en los feedlot, aumentando la carne, además aumentando la harina, los aceites, etc.

Y en el último periodo una sequía sin precedentes, que dejó miles de hectáreas de tierra sin producir o con muy bajos rindes en los principales granos que nos dan las divisas que ingresan a nuestras arcas.

Nada de esto menciona Viola, solo encuentra causas en el “populismo” -osea, el peronismo-, como si el populismo fuera un sistema de gobierno que llevó a la pobreza de nuestro pueblo, sin poner en tensión ningún otro fundamento ni económico, ni político y menos; hacerse cargo de las medidas del Gobierno Nacional del partido al que ella adhiere, y que nos dejó presos de una deuda tremenda con las consecuencias en lo cotidiano que esta medida conlleva.

En su relato habla luego de “la clase media”, afirmando que cada día este sector va perdiendo el poder adquisitivo, pasando a comprar segundas o terceras marcas en los super, dejando el auto para ir en colectivo, dejando de pensar en la casa propia, etc. Habría que preguntarle a la ex diputada Viola que pasó con los créditos UVA que se brindaron en el período del gobierno nacional de Juntos por el Cambio; créditos impagables y que han llevado a las familias que los obtuvieron, a tener que perder miles de pesos ya que las cuotas se volvieron impagables.

Podríamos preguntarle a Viola también, cuántas casas ha entregado la administración que acompañó en su momento en la ciudad de La Paz: ninguna! en estos 7 años de la gestión del Intendente Sarubi. Lo que obvió también Viola es mencionar las miles de casas que se han construido y se siguen construyendo con los créditos Procrear; que dan la posibilidad a miles de familias de poder tener su casa propia y dejar de pagar alquileres.

También podemos preguntarle a Viola que pasó con el Consorcio de Viviendas Rurales en el Departamento La Paz. Durante la presidencia del Consorcio del actual intendente Sarubi, se pasaron denunciando la anterior gestión, midiendo casa por casa ya que desconfiaban que tuvieran los metros cuadrados que estaban pactados, sin encontrar ninguna irregularidad, pero obviamente nunca salieron a decirlo. En ese periodo solo terminaron las casas que ya estaban empezadas sin iniciar ni una vivienda nueva en todo el Departamento.

Habla Viola de que se le ha quitado la posibilidad de «descansar» a la clase media en la Argentina. Se ve que la ex diputada no accede a las estadísticas de estos últimos fines de semanas largos, en todas las ciudades turísticas han tenido cerca del 100% de ocupación hotelera, con un programa como el Pre-viaje que ha ayudado a miles de emprendimientos turísticos a mejorar sus ingresos y a poder invertir para mejorar la oferta turística.

Termina expresando que hay una “luz al final del túnel” y propone Juntos por el Cambio como la solución a todos los problemas que tenemos. Por si ella no lo recuerda tiene alguien de su confianza para hacerle recordar sobre algunas medidas tomadas años atrás donde en la provincia se impuso una cuasi moneda, los Federales, pagando los sueldos con estos papelitos de colores que no valían lo que la numeración decía, para la gran mayoría;, pero si valían para algunos ligados al poder provincial y a sus amigos, ya que te aceptaban los federales a un 40% de su valor pero lo canjeaban luego al 100% o más en algunos casos, en ese momento no solo nos dolían los zapatos sino que nos dolía la panza del hambre… y miles de vecinos y vecinas se encontraban en las plazas del trueque cambiando lo poco que tenían por un pedazo de comida, y el gobernador de ese momento diciendo que estábamos todos «gorditos» que no entendía porque protestábamos, cuando la mala alimentación, la alimentación con solo carbohidratos, harinas, lleva a una situación de desnutrición.

Es lamentable y de una caradurez increíble salir en un medio de comunicación a hablar de pobreza cuando desde Juntos por el Cambio, fueron y son los campeones en empobrecer al pueblo en su conjunto.

No olvidamos el recorte del 13% a los jubilados en el gobierno de De La Rúa, y luego a todos los empleados estatales por dar uno de los ejemplos de medidas que han tomado y que siguen proponiendo tomar si son gobierno; el sacar derechos, el quitar el aguinaldo, la doble indemnización, aumentando la edad jubilatoria, etc., como medidas que van a dar mejoras a los que menos tienen, osea: ajustar por abajo siempre ha sido la política de la derecha reaccionaria de Juntos por el Cambio… y hoy: siguen proponiendo estas recetas sin pensar en propuestas que toquen a quienes se la están «levantando en pala», como fue el Impuesto a las grandes fortunas que gravó a quienes hoy se han beneficiado en la Argentina, para redistribuir y poder generar igualdad de condiciones para todos/as.

Por último, los paceños nos preguntamos porque la ex concejal y ex diputada de Juntos por el Cambio tiene que hacer más de 180 km para militar, ¿por qué no viene y milita en nuestra ciudad? ¿Será que no puede caminar por la ciudad por qué lo que prometió no se hizo realidad nunca? ¿Será que desde el 2016 -cuando una tremenda tormenta hizo crecer el Arroyo Cabayú de repente y se llevó cientos de casas- hasta el monto no han podido terminar UNA casa? Preguntas que en realidad tendrían que hacerse los paranaenses, para poder conocer a quien hoy camina las calles de la capital provincial proponiendo livianamente soluciones mágicas que bajen los índices de pobreza: olvidándose del partido al que pertenece y de las medidas que han atentado contra el bienestar de nuestro pueblo. El problema, ex diputada Viola; no es justamente el “populismo”.

(*) El Frente Político y Social La Paz integra el Frente de Todos — FDT.