Se bajó Piaggio

Martín Piaggio anunció que apoya al «Beto» Bahl como candidato a Gobernador.

Lo anunció el Intendente de Gualeguaychú en sus perfiles virtuales: «Junto con referentes sociales y políticos del ámbito nacional, provincial y local de nuestro Frente de Todos, tras un profundo análisis y por sobre todas las cosas con un gran sentido de responsabilidad, hemos decidido no competir en las PASO a gobernador, con la firme convicción y el deseo de fortalecer la estrategia de unidad del movimiento, apoyamos la candidatura de Adan Bahl a gobernador de la provincia de Entre Ríos, quien encabezará nuestra propuesta para los próximos cuatros años, destacando que Beto, es un político de gestión con una gran trayectoria y vamos trabajar la campaña para avanzar en la construcción de una provincia que crezca con más producción y más trabajo entrerriano.



No espero con esta acción nada en lo personal, creo firmemente en los proyectos colectivos. Soy parte de una generación nueva de políticos, que está dando sus primeros pasos a escala provincial. Todo este tiempo al frente del gobierno, hemos recorrido Entre Ríos, abriendo un camino, compartiendo nuestro modelo de gestión y aprendiendo de otras experiencias locales.



Sueño fuertemente con una Entre Ríos fuerte, profunda, con un gobierno que potencie el desarrollo de los pueblos. Al igual que como lo hice y lo hago en mí querida Gualeguaychú, seguiré luchando para vivir en sociedades mucho más justas.



Luchar para que las personas puedan desarrollar proyectos de vida plena, donde existan condiciones de acceso a la tierra como factor productivo o como camino a la casa propia y al trabajo de calidad.



Con hechos y acciones concretas, desde hace más de siete años, hemos demostrado que se puede creer, que se pueden transformar realidades, con convicción y coraje avanzar con políticas centradas en el ser humano, sus problemas y necesidades



Elegí la política para discutir los alimentos que comemos en nuestras casas, para que nos pongamos de acuerdo en cómo se crece con una producción cada día más sustentable, para que realmente vivamos en una sociedad más justa e igualitaria, con oportunidades y no las banalidades que suelen dominar la agenda de la política a escala global.»