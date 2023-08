Declaraciones de Federico Prieto.

Federico Prieto, secretario de Gestión Cultural de la Nación y pre-candidato a diputado Nacional por Unión por la Patria — UxP — habló acerca del escenario electoral en la provincia de Entre Ríos a cuatro días de las PASO.

Indica la Agencia APF que el funcionario reconoció con “honor y orgullo” la oportunidad de ocupar el quinto lugar en la lista encabezada por Gustavo Bordet como primer pre-candidato a diputado nacional. “Es un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo pero también es darle lugar a una generación que viene pidiendo pista construyendo el hoy para el futuro”.





Modelos





En relación a las elecciones PASO de este domingo, Prieto subrayó a Radio UNER que se ponen en juego dos grandes modelos. «Por un lado, el peronismo con todas sus internas que acompaña un proyecto político que llega resolviendo los problemas de los argentinos, donde ve una persona con demandas es una acción de gobierno que hay que tener para defenderla. Del otro lado, se asume que donde hay una persona con una demanda es un costo que tiene el Estado por lo tanto no lo atiende”.



El pre-candidato a diputado nacional expresó: «en la propuesta del peronismo, hay entrerrianos que quieren gobernar la provincia, planificarla y seguir trabajando. Del otro lado hay una fuerza que se extranjeriza, que quiere poner a Entre Ríos a razón de la ciudad de Buenos Aires y que viene también por los derechos de todos y todas”.



En referencia a la lista para la gobernación que lleva como candidato a Rogelio Frigerio, Prieto manifestó que «está conformada por los mismos que vienen diciendo que van a hacer lo que de 2015 a 2019 no pudieron hacer, esto es quitar derechos, cerrar medios y universidades para que las fuerzas privadas multinacionales vengan y lleven todo puesto”.





Frigerio en Entre Ríos





“Frigerio no entiende la dinámica de Entre Ríos, no entiende lo que pasa”, dijo y agregó que “tiene una posición muy incómoda en este momento porque tiene una interna a presidente y además no tiene buenos candidatos en la mayoría de los municipios entrerrianos. Su boleta queda en el medio de esa disputa. En cambio nuestra propuesta es desde abajo hacia arriba, y esto es fundamental”.



Al finalizar, Prieto destacó que la lista del peronismo “está muy bien posicionada para estas elecciones” y que sin dudas “en Entre Ríos la fórmula Adán Bahl – Claudia Monjo será la más votada”.