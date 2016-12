Comunicado oficial por colector cloacal

“Ante el informe difundido por un medio nacional acerca de la problemática del colector cloacal, que lleva más de 4 años, y sus consecuencias, consideramos necesario aclarar”.

“Que no se desconoce ni se niega la situación y que se ha avanzado en todo cuanto era necesario para terminar la obra a pesar de las desprolijidades administrativas que se recibieron.

Que es prioridad, de este Gobierno de la ciudad de La Paz, dar una solución lo antes posible por los inconvenientes que produce en todos los aspectos a nuestra población.

Que no está contaminada el agua en la zona de la playa del Balneario Municipal “El Faro” ni en la zona portuaria y que se realizan estudios bromatológicos constantes semanales para corroborar el estado de la misma. Distinto resultado arrojan los estudios sobre la zona de La Curtiembre por lo que no se habilitó el balneario.

La situación del rio es la misma que se vive desde hace años, como así también la posibilidad de visitar o disfrutar turísticamente a nuestra ciudad”.

(La Nota digital)