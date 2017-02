“Primero mi familia; luego, el partido y UPCN, y tercero, mi interés”

El diputado José Allende se refirió en una entrevista radial a la causa en la que la Justicia investiga su patrimonio.

Señaló a Radio La Voz: “Cuando el juez me llame, voy a justificar peso por peso lo que tengo”.

“No hay nada en las Islas Caimán, ni en el exterior”

Adelantó que no se escudará en los fueros parlamentarios para dilatar su comparecencia y negó que vaya a renunciar a la banca, tal como se aseguró e versiones periodísticas.

Allende negó las publicaciones periodísticas que mencionaban un acuerdo judicial en el marco de la causa que investiga el patrimonio del legislador: “Los fiscales de la causa no los conozco. En el expediente no hay un solo bien que no sean los que tengo declarados en mi manifestación de bienes. No hay nada en las Islas Caimán, ni en el exterior”.

En cuanto a la designación del abogado Marcos Rodriguez Allende, el diputado indicó: “Lo puse porque es mi sobrino. Es alguien que quiero, y en quien confío. Al tener la tranquilidad de que no iban a encontrar nada, no necesitaba traer a nadie de Buenos Aires. Reunía todos los requisitos, y es mucho más barato”.

“Algunos, conociendo como están las cosas, hacen futurología. No hay forma de que nadie ofrezca nada, si todavía el juez no me ha citado. La Justicia, sobre todo la entrerriana, no es un chiquero. Somos todos productos de esta sociedad, habrá jueces buenos y malos. El juez, seguramente, cuando tenga toda la documentación, me citará. Han pasado ya cuatro años, así que bien podría ser. Me voy a presentar, voy a justificar peso por peso lo que tengo, como fueron adquiridas mis propiedades. Y luego, vendrán todas las instancias que tengan que venir”.

“Por supuesto que me voy a presentar, o lo haré por escrito. Pero no voy a usar el derecho de abstenerme a declarar” por tener fueros parlamentarios.

“Voy a declarar. No tenga ninguna duda. Y a partir de allí, vendrá otra etapa, que evaluaré, teniendo en cuenta dos o tres cosas: primero mi familia; luego, el partido y Upcn, y tercero, mi interés”.

Allende negó una renuncia y aseguró que justificará “peso por peso” https://t.co/68UOzzWXPo — RecintoNet (@recintonet) 7 de febrero de 2017

(La Nota digital)