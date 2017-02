Santa Elena: la carta del Dr. Reggiardo

La carta documento que desató el vendaval en la municipalidad.

Sr. Presidente Municipal

DN Silvio Alejandro Moreyra

Dr. Carlos Guillermo Reggiardo, abogado, en representación de LUJOGAR SRL, CUIT 30-7143533-7, me dirijo a usted a fin de intimarlo a la cancelación del monto de $ 118.443,12 ctvs. (Pesos ciento dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y tres con 12 ctvs) adeudados a mi cliente, en el plazo 72 hs.

Que por convenio entre el sindicato y el municipio mensualmente el municipio religiosamente debito a sus empleados las cuotas de bienes adquiridos en la empresa que represento, y desde marzo del corriente la comuna no ha pagado al sindicato y este a la vez no ha podido enfrentar los pagos vencidos.-

Que el monto adeudado resulta de la sumatoria de capital, intereses por inflación y honorarios profesionales, y hasta tenemos la potestad de subrogarnos en los derechos del sindicatos, ya que hay un convenio entre este y la firma para que los empleados compren en la misma.-

Que vemos una situación de gravedad que trasciende los límites del derecho comercial, habiendo la posibilidad de existir delitos penales por la retención debida de haberes y hasta la posible comisión del delito de estafa u otras defraudaciones. Situación a la cual no queremos llegar ya que el único interés de mi representado es cobrar las sumas retenidas que son cuotas de bienes entregados a empleados municipales.-

Para liquidar esta deuda tendrá que acudir al estudio jurídico ubicado en Supremo Entrerriano 777 o comunicarse al celular 03436 15448813 en horario comercial.-

De no llegar a cumplir con el pago en el tiempo estimado se iniciarán las acciones legales correspondientes según la ley vigente lo indica, sin ajustarnos a los montos reclamados y el anoticia miento a la fiscalía correspondiente para la investigación de posibles delitos en perjuicio de los empleados y/o el sindicato.-

Sin otro particular lo saludo ATTE

(La Nota digital)