Feliciano palpita la Fiesta del Ternero Entrerriano

San José de Feliciano ya está viviendo la 44º Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano.

El evento fue presentado en el Ministerio de Turismo de Entre Ríos.

“Todas estas fiestas saturan de gente los hoteles y restaurantes y movilizan el sector turístico, de manera que es un enorme orgullo poder colaborar con la promoción de este evento, que Feliciano ha podido sostener en el tiempo durante más de cuatro décadas”, sostuvo el ministro Adrián Fuertes.

“Después de un fin de semana que ha sido muy exitoso, muy lejos de aletargarnos, redoblamos esfuerzos para sostener este crecimiento del turismo en Entre Ríos, en este caso a través de las fiestas populares”.

PRE-FESTIVAL

La intendenta Silvia Moreno precisó que el jueves próximo se realizará el Pre-Festival, con la actuación de artistas locales y regionales que buscan un espacio en el escenario mayor; mientras que el viernes, sábado y domingo serán las noches centrales, con la presentación de destacados artistas de la escena nacional.

FESTIVAL

“El viernes estará Jorge Rojas, el sábado Sergio Galleguillo y el domingo Los Tekis, Mario Boffil y otros artistas muy populares. Pero la fiesta va más allá del escenario mayor, ya que hay exposición de artesanías, el domingo se realiza el evento de la doma y el desfile de más de 1.000 jinetes. Son muchas actividades, con las que apostamos a mantener nuestras tradiciones”, destacó la intendenta Nené Moreno.

La senadora Espinosa expresó su acompañamiento a la fiesta e invitó a todos los entrerrianos a acompañar la celebración: “Con los brazos abiertos, vamos a recibirlos en nuestro rincón de tradiciones”

DUENDES

Roberto Romani resaltó “el gran trabajo que se ha hecho desde la intendencia para mantener viva la festividad, para que el duende del Lázaro Blanco, del Ramoncito Muñoz, se aparezca en la plaza cuando el pueblo está de fiesta”.

“Es una ocasión ideal para que el pueblo felicianero pueda darle rienda suelta a su alegría, a ese júbilo que nos indica que la tradición no es el pasado que murió sino, como decía Ricardo Rojas, una vida anterior que sobrevive. Y cada vez que se inaugura la fiesta en Feliciano los rostros de los abuelos dormidos sonríen porque saben que no ha sido en vano defender al hombre que trabaja la tierra y la piel sensible de nuestros hermanos”, remarcó.

PARTICIPANTES

En la rueda de prensa participaron: el ministro Adrián Fuertes, la intendenta de San José de Feliciano, Silvia Moreno, la senadora Miriam Espinosa; el asesor cultural del gobierno entrerriano, Roberto Alonso Romani; el coordinador de Eventos y Relaciones con la Comunidad, Eduardo Rodríguez; y la titular de la comisión organizadora, Irene Mármol.

(La Nota digital)