“Ya es posible una huelga general”

“La más masiva movilización de los últimos años, con cientos de miles de trabajadores en las calles, ha dejado mucha tela por cortar”, manifestaron desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular – CTEP.

“Dos cosas, sin embargo, quedan claras. Este modelo económico ya no se aguanta. No lo aguantan los asalariados ni los trabajadores de la economía popular, no se aguanta en las villas, ni en los barrios obreros, ni en los hogares humildes, ni en las comunidades indígenas, ni en las grandes ciudades, ni en el interior”.