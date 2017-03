Huelga en aceitera de Gualeguaychú

Los trabajadores volvieron a parar la planta este jueves luego de que la empresa Entre Ríos Crushing ratificara el despido de 17 empleados.

El titular del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Entre Ríos, Franco Quiroz, dijo que esperan “algún acercamiento” de las autoridades de la firma.

La planta aceitera se encuentra nuevamente en huelga y la producción está completamente parada. “No se está haciendo ninguna actividad”, aseveró Quiroz.

“La medida es por tiempo indeterminado hasta que la empresa tenga algún acercamiento con los trabajadores y lleguemos a algún acuerdo”

El gremio tomó la decisión el miércoles 8: “Cuando fuimos a trabajar nos encontramos con los despidos. Se habían quitado las tarjetas de ingreso de los compañeros, con las cuales fichan, y no pudieron ingresar”.

La conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo venció el martes 7 a las cero horas. El organismo tenía la posibilidad de extenderla por cinco días más, “pero no lo hizo”, lamentó el sindicalista.

Respecto al motivo de los despidos, apuntó que la firma “no argumenta causa”. “Lo que han dicho públicamente es que la empresa está en crisis. Pero están montando una planta nueva de cereal dentro del mismo predio, eso no se explica”.

Quiroz descree de esa explicación. “Pedimos la presentación de los balances para que lo vean especialistas, pero no nos dieron acceso a ellos. Así que hasta el momento no tenemos ningún dato sobre esa supuesta crisis. Y si uno se guía por lo que pasa año tras año, la planta no para de hacer inversiones”, afirmó.

“Para nosotros, esto es una reestructuración para debilitar al sindicato y después flexibilizarlo, en cuanto a los convenios de trabajo”. El aceitero estima que “despidieron gente para luego tomar otras, porque la planta no se puede sostener con menos personal”.

En la planta trabajan alrededor de 100 personas. Los 17 despedidos son operarios del sector producción.

Quiróz comentó que el sindicato entrerriano está nucleado en la Federación de Aceiteros y Desmotadores del Algodón. “Estamos constantemente en comunicación con ellos y estamos a la espera de que venga el secretario general de la Federación, Daniel Yofra”, anticipó.

“Tenemos la esperanza de que la empresa tome conciencia de que dejar a tantos trabajadores sin fuente de trabajo es algo bastante complicado y doloroso”.

Paro por tiempo indeterminado en la aceitera de Gualeguaychú https://t.co/LOq5ksmlsm — APFDigital (@APFDigitalok) 9 de marzo de 2017

(La Nota digital)