El Secretario General de AGMER, Fabián Peccín, cerró con su discurso el acto que se desarrolló hoy frente a Casa de Gobierno, luego de la multitudinaria manifestación del Frente Sindical Docente de Entre Ríos.

Anunció el paro nacional del 21 y 22 de marzo, con una marcha federal educativa, convocado por CTERA. Peccín se solidarizó con los trabajadores del CGE ante la presencia policial y clausura de ascensores en ese edificio. “¡Paren la mano!”, dijo. También reivindicó la lucha de las mujeres, expresada en la marcha y paro internacional del 8 de marzo, y en ese marco nombró y homenajeó a mujeres que son parte de la historia de AGMER, como Alba Bochatón (la primera Secretaria General), Clelia Lavini, Peta Acevedo, Margarita Caminos y todas las mujeres que en diferentes departamentos han marcado la lucha sindical y por los derechos de las mujeres.

AGMER La Paz Actividades sindicales para la semana próxima.

Lunes 13, asambleas de 2 horas en las escuelas nocturnas.

Martes 14, asambleas de 2 hs por turno en todo el departamento.

Martes 14, asamblea resolutiva, 18 hs en Seccional.

Miércoles 15, Congreso en Colón

Quiero saludar esta plaza masiva, movilizada desde todos los rincones de nuestra provincia, quiero saludar a los compañeros representantes de los otros sindicatos, consciente de la necesidad imperiosa, estratégica, de la unidad en la acción de los cuatro sindicatos docentes para dar esta pelea. Cuando definimos impulsar este plan de lucha lo hicimos conscientes de nuestra historia, de nuestras convicciones, de nuestra fuerza colectiva y no nos equivocamos!

Hoy cerramos una etapa de la lucha con una alta adhesión a la huelga a pesar de los aprietes y a la ofensiva artera y vergonzosa en las redes sociales intentando desprestigiarnos, de intentar separarnos de la comunidad, de intentar de hacerles creer que el trabajo digno que realizamos lo puede hacer cualquiera. Se equivocan si pretenden arrodillar a maestros y profesores, porque los docentes tenemos dignidad de clase trabajadora para seguir enseñando mientras luchamos.

Le decimos a ese conjunto de funcionarios bien pagos, que salieron a montarse en los medios de comunicación funcionales, buscando erosionar el consenso social de nuestro reclamo como si fuéramos enemigos de una guerra; nuestra respuesta fue organización y lucha en defensa de la paritaria Nacional docente, …la respuesta fue contundente compañeros, más de 100 mil docentes argentinos, más de 100 mil guardapolvos blancos ganamos las calles, con alegría, y, una vez más, dimos una lección de dignidad y de compromiso; dimos una de las mejores clases con la escuela pública argentina. Cientos de miles de docentes hemos parado en todo el país y el grito es uno solo: paritaria nacional.

El gobierno de Macri quiere ponerle un ancla a la pauta salarial docente en el 18% para que a través nuestro se discipline todo el movimiento obrero, la lucha docente es el mayor desafío para estos gobiernos porque destruir la conquista docente es la puerta para seguir por los derechos de los demás trabajadores. Aquí, debemos ser más claros todavía, aquí debemos unir nuestras fuerzas con el compañero de al lado, espalda con espalda con los demás sectores de trabajadores, con las distintas centrales y demostrar una vez más que la unidad de los trabajadores es el límite para el avance liberal del gobierno en beneficio de unos pocos ¡!!… pero nosotros no lo vamos a permitir; y es por eso la virulencia del conflicto docente en todo el país!!!

Queremos paritaria Nacional libre y sin techo!!! Queremos discutir una recomposición del salario que parta de recuperar lo perdido en el 2016 y que se ponga a tiro de la inflación de este año que va a estar muy lejos del 18 % que quiere nuestro presidente y nuestro gobernador ¡!!!

Al gobierno nacional le decimos basta de despidos, basta de ajuste, le exigimos una mayor inversión en educación por una ley de financiamiento que alcance el 10 % del PBI, el mantenimiento y actualización del fondo del incentivo docente y del Fondo compensador de las desigualdades educativas que oxigena los bolsillos de los docentes en muchas provincias.

Compañeros… sin paritaria Nacional no hay Ley de Financiamiento, Si el Ministro Bulrich no convoca a discutir en ese ámbito, la ley será letra muerta pues con eso no quieren discutir inversión para infraestructura, formación docente, creación de nuevos cargos y puestos de trabajo; con esto nos quieren llevar al pasado ¡! Nos quieren en la lógica de los 90 con provincias ricas y pobres; viables e inviables como la lógica del mercado impuesta en el pasado por el menemismo con Cavallo; con salarios desiguales y la competencia educativa, con la meritocracia individualista, con premios y castigos y el sálvese quien pueda ¡!

A nuestro gobernador Gustavo Bordet le exigimos que fije posición a favor de la paritaria nacional, que sea consecuente a la matriz de la cual proviene y que exprese sin miedo a equivocarse que la paritaria Nacional es la bisagra para garantizar igualdad salarial entre los docentes. Es el instrumento que posibilita a las provincias a brindar un salario integral para que no haya docentes de primera y de segunda como nos quieren imponer con el disciplinamiento financiero en cada jurisdicción. También le exigimos una propuesta salarial que dignifique al docente entrerriano, que ponga en el centro a la escuela pública entrerriana en cuanto a la inversión, que sea capaz de poner en valor el trabajo docente; no es con palabras que se defiende la educación, no es con descuentos como se resuelve el conflicto docente, es con decisión política, que se ponga en la agenda pública la prioridad de la educación!!!

Por eso, convencidos que la marcha de la economía del país va en sintonía con el ajuste, el enfriamiento de la economía, los despidos, el achique del estado, la quiebra de las pequeñas y medianas empresas y de la industria nacional , endeudamiento externo, apertura indiscriminada de las importaciones, y en lo que hace a la educación las políticas privatizadoras en marcha, viejas recetas del neoliberalismo que hoy se despliegan en el país, la lucha para los trabajadores es poner blanco sobre negro y no estamos dispuestos a ser la variable de ajuste!!!

Esa variable también quiere someter a nuestros jubilados, quieren avanzar a través de la excusa de la reparación histórica con la armonización de nuestros sistemas previsionales; quieren avanzar con la destrucción del sistema de reparto solidario, la eliminación de la movilidad, la determinación del haber inicial, aumento de la edad, y demás fantasmas en contra de los trabajadores; compañeros esta película ya la sufrimos con las AFJP y las transferencias de muchas cajas provinciales; no permitamos un retroceso más, todos juntos y en unidad es la fortaleza para frenar la quita de derechos a nuestros gurises, trabajadores, jubilados y todo el campo popular…

Quiero expresar el más enérgico repudio a los aprietes arteros por parte de la Dirección del Trabajo de la provincia, enviando inspectores para realizar listas negras de los docentes que legítimamente estamos adherido al huelga, responsabilizando al Gobierno de Bordet de estas prácticas que alejan al pueblo de sus gobernantes. La función que debe cumplir el secretario de trabajo, es la garantí de derechos; el control del trabajo en negro, ir por los evasores, por los que explotan a los trabajadores, por los que someten a cada laburante a condiciones infrahumanas. Esos inspectores deberían ocuparse de las condiciones laborales de los docentes para enseñar y de los espacios de cada alumno para aprender…. De igual manera, Repudiamos la decisión del Presidente del CGE de solicitar a través de las supervisiones, las listas de compañeros en lucha, exponiendo a cada supervisor con esta definición como verdugo para deslegitimar su función especifica…Ante esto, brindamos todo nuestro apoyo a los equipos directivos y supervisores que sostienen las demandas junto al colectivo docente….la lucha es de todos y para todos son nuestras conquistas ¡!!

Compañeros ¡! El conjunto de la docencia está en lucha en todo el territorio nacional… nuestra organización junto a todas las organizaciones; hemos trazado un plan de lucha nacional a través de nuestra CTERA dando la mayor demostración de unidad los días 6 y 7 de marzo con la masividad de la protesta en la calle, como la que estamos dando hoy en esta plaza con el 90 % de adhesión, que continuará con las restantes 48 hs de paro a nivel nacional, el 21 y 22 de marzo, y la marcha educativa federal en caso que el Ministro Bulrich no convoque a discutir en el lugar que establece la ley.

El Frente Gremial de Entre Rios está de pie, AMET, UDA, SADOP Y AGMER estamos escribiendo juntos esta lucha para todos los maestros y profesores; el ajuste es para todos los trabajadores, y para ello convocamos a todos los sectores, a las dos CTA en proceso de unificación, a todos los compañeros de ATE, a las distintas expresiones de la CGT y demás organizaciones de trabajadores a mantenernos en alerta ante el ajuste que supone más desocupación y hambre para la clase trabajadora y lo sectores más vulnerables de nuestro pueblo para resistir con más unidad y organización.

Por eso con la claridad de nuestros debates, la convicción y nuestra historia, con nuestras banderas de siempre, a corto , mediano y largo plazo, más temprano que tarde la victoria es nuestra compañeros ¡!! A no aflojar!!!! A seguir de pie, a seguir dando lecciones de vida!, por nuestros alumnos, por nuestros hijos , por el presente y por un futuro que es nuestro y de nuestro pueblo!!!!

Hago propias estas palabras de nuestra compañera secretaria general de CTERA, Sonia Alesso: “Estamos dando una lección histórica. No nos arrodillamos, no les tenemos miedo. Aguantamos cualquier archivo, porque tenemos MEMORIA, porque tenemos dignidad, porque acá con nosotros marcha Stella Maldonado; marcha Mary Sánchez, marcha Germán Abdala, Agustín Tosco, Alfredo Bravo, Isauro Arancibia, Marina Vilte, Eduardo Requena y acá también como en Neuquén está Carlos Fuentealba diciendo Memoria, diciendo JUSTICIA”.

¡Hasta la victoria compañeros!

