Desafío Dos Arroyos

La Paz Race convoca al “Desafìo Dos Arroyos” el domingo 23 de abril.

HORA DE LARGADA: 09:30 hs.

DISTANCIA: 7K – 13K – 25K.

LARGADA y LLEGADA: Predio del Sindicato de empleado de Comercio en la ciudad de La Paz, Entre Ríos. https://goo.gl/maps/wCrAFCjiQxy

ORGANIZACIÓN: La Organización estará a cargo de La Paz Race

MODALIDAD: Carrera pedestre de aventura, el circuito estará enmarcado por la naturaleza de la zona, barrancas con vista al río, lagunas, canteras, reservas en galerías, campo traviesa, caminos de tierra, ripio, arroyos y senderos agrestes. El corredor transitará mayoritariamente por tramos de selva en galerías, donde deberá sortear todo tipo de obstáculos naturales como cañadones, sectores con piedras y terreno desparejo, cortes, zanjas, grietas, etc. Se desarrolla en la modalidad Individual

INSCRIPCIONES: http://www.timecontrolonline.com.ar

CATEGORÍAS

En las distancias 13K y 25K se dividen las categorías por sexo, y dentro de esa clasificación, se separan las categorías por edades, tomadas al día de la competencia:

Menores de 18 años

19 a 23 años

24 a 29 años

30 a 34 años

35 a 39 años

40 a 44 años

45 a 49 años

50 a 54 años

55 a 59 años

60 a 64 años

65 años en adelante

En la distancia de 7k se dividen las categorías por sexo, y dentro de esa clasificación, se separan las categorías por edades, tomadas al día de la competencia:

Menores a 18 años

19 a 30 años

31 a 40 años

41 a 50 años

51 a 60 años

61 años en adelante.

Importante: quienes no cuenten con 18 años de edad al día 23 de Abril del 2017 deberán presentar, al momento de la acreditación, una autorización expresa de sus padres o tutor para poder participar, y copia de la ficha de inscripción firmada también por éstos.

PREMIACION

Medallas finishers para todos los competidores que completen la carrera.

Se premiará del 1° al 3° de cada distancia (general varones y mujeres) con Trofeos y regalos de sponsor.

7k del 1° al 3° por categorías, en varones y mujeres de cada distancia, se premiara con medallones.

13 y 25k del 1° al 5° por categorías, en varones y mujeres de cada distancia, se premiara con medallones.

Los participantes que sean acreedores de un premio, deberán estar presentes para recibirlos en la ceremonia de entrega; en caso de no poder asistir, el premio podrá ser entregado o retirado por algún representante, amigo/a o familiar en su lugar. La organización no enviará ningún premio al domicilio del atleta después de la competencia.

REMERA TÉCNICA Y NUMERO IDENTIFICATORIO

En el kit de corredor, se entregarán una remera oficial de la carrera y el número, que serán de uso obligatorio por parte de los participantes durante la competencia, y deberá ser colocada por sobre cualquier otra prenda que se utilice, debiendo contar con el número de corredor abrochado al frente, sin ocultar sus partes.

CERTIFICADO MEDICO

La carrera tiene un nivel de exigencia física que hace indispensable que el corredor se efectúe los controles médicos necesarios para asegurar que se encuentra en condiciones físicas y de salud acordes al esfuerzo requerido. Por esta razón, es OBLIGATORIA la presentación –al momento de la acreditación – de un certificado de aptitud física, suscripto por un profesional médico matriculado.

COMUNICACIÓN

El medio de comunicación oficial, en donde estarán las novedades e información de la Competencia es Desafío Dos Arroyos | Facebook y el correo electrónico de contacto desafiodosarroyoslapaz@gmail.com

SEGURO

Los corredores están asegurados con una póliza de Accidentes Personales.

ACREDITACIÓN – RETIRO DE KIT

La acreditación del corredor se deberá efectuar de manera personal, el día sábado 22 de Abril desde las 17 hs hasta las 21 hs., en el Club Social, calle San Martin 844 (Charla Técnica 20hs.) y el día 23 de Abril solo para los competidores de otras localidades, en el Predio del Sindicato de empleado de Comercio. Deberán presentarse con DNI y Certificado Médico.

CONTINGENCIAS CLIMATICAS. MODIFICACIONES

En caso de que La Organización considere que las condiciones climáticas u otras contingencias ajenas a su voluntad, ponen en riesgo la integridad física de los participantes, cambio de horario o el cambio de su recorrido.

ELEMENTOS OBLIGATORIOS

CATEGORÍA 25K

Los siguientes elementos son exigibles para todos los participantes, sin excepción:

Remera oficial de la carrera.

Número de corredor oficial.

Chip de control

Cinto o Mochila hidrante

CATEGORÍA 7 Y 13K

Los siguientes elementos son exigibles para todos los participantes, sin excepción:

Remera oficial de la carrera.

Número de corredor oficial.

Chip de control

SERVICIOS, ASISTENCIA Y CONTROLES

En puntos intermedios del recorrido y en la llegada se montará un puesto de asistencia e hidratación. A lo largo del recorrido se establecerán controles de paso de los participantes. Al ingreso a propiedad privada, se controlará el uso de la remera de corredor y el correspondiente número. La omisión del uso de la remera y número no permitirá el ingreso a dichos predios.

REGLAS GENERALES

El participante tiene la obligación de conocer y respetar estas reglas de la competición, así como las normas de circulación y las instrucciones de los responsables de la prueba.

El participante tiene la obligación de conocer, defender y respetar el medio ambiente en el que se realiza el evento. La participación en la prueba no exime al participante de esta obligación.

En caso de abandono, el participante que lo hace está obligado a quitarse el número e informarle a los banderilleros su abandono, entregando el troquel del respectivo número, asegurándose de que la información llegue a La Organización.

En la charla técnica se brindará una explicación breve y sencilla del recorrido.

En caso de extravío, por no ver una cinta, o no prestar atención a los senderos o indicaciones dadas por parte de la organización, los corredores son responsables de volver al camino y retomar el recorrido. La Organización no se responsabiliza por cualquier reclamo al respecto.

Todos los participantes deberán respetar los caminos, senderos, ruta y campo traviesa que indica la organización. El recorrido estará marcado con cinta y será el único camino permitido. Quienes se aparten del mismo serán descalificados automáticamente por los fiscales de carrera.

El recorrido podrá ser modificado antes o incluso durante el desarrollo mismo de la carrera, atendiendo a razones de seguridad de los participantes u otras circunstancias que a consideración de La Organización lo demanden. En caso de que la decisión sea tomada antes de la largada, los corredores serán allí notificados; en caso de que lo sea durante el desarrollo de la carrera, los participantes serán informados en el puesto de control anterior a la modificación. La Organización no se hará responsable de ningún tipo de reclamo por parte de los participantes por esta causa.

Las imágenes que se obtengan en la competencia, podrán ser utilizadas por la organización y por las empresas auspiciantes para fines de difusión y publicidad del evento y/o de productos asociados al mismo. Los competidores que acepten participar en este evento no tendrán derecho a realizar reclamos por la utilización de su imagen.

Es obligatorio correr con la remera entregada por la organización por sobre cualquier prenda, con el número completamente visible colocado en la parte delantera y sujeto por las cuatro esquinas, no pudiendo ser cortado, doblado o escondido. La sanción por el incumplimiento de este apartado será “el llamado de atención” y, si no se rectifica, la descalificación.

Está permitida la asistencia entre los corredores, excluyéndose cualquier forma que ayude en la marcha a otro corredor, entendiéndose por esta: empujar, tirar con sogas o elementos similares, o cualquier otra forma de tracción o empuje entre participantes. En caso de constatarse esta situación, se efectuará un “llamado de atención” y, en caso de que persista la situación, descalificación.

(La Nota digital)