Compra centralizada de medicamentos: droguerías objetan compra de “lotes millonarios”

Claudio David, titular de una droguería de la provincia de Entre Ríos, señaló que desde la cámara que los agrupa reclaman que el Ministerio de Salud abra el pliego de la licitación de compra de medicamentos “centralizada” que se prepara: “Como los renglones se agrupan en lotes millonarios, no podés cotizar una sola cosa, aunque tengas un precio menor; Esto es una medida que perjudica directamente a las pequeñas droguerías”.

David, en comunicación con Radio La Voz, se refirió a la presión que el sector está ejerciendo por la compra centralizada de medicamentos que organiza el Ministerio de Salud.

“Si vos tenés una despensa, y le vendés a un cliente que no sabés cunado te va a pagar, es lógico que se cobre un poco más”, comenzó explicando el empresario. “Los que conformamos la Cámara de Droguerías de la provincia, están dolidos, no por la compra centralizada de la provincia, ni por no poder participar en la torta. El problema es el siguiente: si se empieza a pagar como corresponde, todos estaríamos con el mismo tono. Aparte, el Ministro dijo una gran verdad: el hospital San Martín se fue ordenando, está pagando mejor, y por ende, los precios son mejores”.

“Lo que rechazamos es la modalidad del pliego. El pliego se cotiza por lotes, donde tenés que cotizar los 100 renglones del lote. Vos podés tener los mejores precios de guantes, pero si no cotizás los 100 renglones, no podés cotizar. Como los lotes son grandes, y las sumas de dinero son inmensas, ninguna de las droguerías de la provincia, como son familiares o pymes, pueden acceder a esto”.

“Por lo que nosotros peleamos, es tratar de integrar a la gente local”, puntualizó David. “Acá no se trata de porcentaje ni nada por el estilo. Simplemente queremos un pliego donde podamos estar presentes, donde podamos cotizar. Porque si vos tenés un kiosko chico, y tenés un chino al lado, seguramente vas a vender un poco menos. Esto es parecido: si vos sos proveedor, y no venís cobrando bien, vas a tener problemas”.

“Si vos tenés una empresa chica, que comercializás un producto que le comprás al fabricante, porque el laboratorio no le vende al estado, lo mismo pasa con importadores, por ejemplo, de guantes, que no le venden directamente al Estado, sino que traen mercadería para que los laboratorios puedan intermediar”, advirtió.

“Hay dos caminos: uno es involucrándonos a nosotros, cuidando y priorizando al proveedor local, dándole la posibilidad, si estuvo vendiendo caro, de poder participar, y de respetar el pliego, y que no le paguen a un año, cuando se dijo un mes. La otra, es sin las empresas de la provincia. Uno no pide nada raro”.

(La Nota digital)