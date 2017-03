Trabajadorxs denuncian persecución en “El Diario”

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa – FATPREN acompaña la lucha y se solidariza con las y los trabajadores de El Diario, de la ciudad de Paraná.

“Frente a la persecución de la que son víctimas por parte de la patronal, ahora con la suspensión de un compañero delegado gremial del área gráfica por participar de reclamos ante los incumplimientos de la empresa”, tal como describieron en el siguiente comunicado:

Los trabajadores de prensa de EL DIARIO, afiliados al Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación (SETPyC), gremio de base de la FATPREN, denunciamos la persecución contra quienes cumplimos cabalmente nuestras tareas. A la falta de pago en término, a los atrasos salariales, a la retención indebida, ilegal y alevosa de los fondos para las cargas sociales, a la censura diaria sobre la tarea periodística se le suma ahora la suspensión de un delegado gremial del área de gráfica.

Los trabajadores gráficos y de prensa nos vimos sorprendidos este martes por la decisión de suspender a un delegado gremial por participar, en diciembre último, de un reclamo ante la falta de pago de sueldos y medio aguinaldo.

En diciembre último, a horas de la llegada de la Nochebuena, los trabajadores nos congregamos frente a la sede de EL DIARIO para reclamar los pagos correspondientes. Ahora, tres meses después de aquel atropello perpetrado por las autoridades de Sociedad Anónima Entre Ríos, la empresa imputa al delegado gremial por pintadas en las paredes, lo suspende en sus actividades habituales y reclama a la Justicia el retiro de la inmunidad gremial.

Los trabajadores de prensa entendemos que se trata de una acción más de intimidación y de persecución al conjunto de los obreros y empleados. Todo eso, en el marco del vaciamiento de empresa, la censura de textos como práctica habitual, el abandono de actividades gerenciales, administrativas y de venta, constituye una acción deliberada que plantea incertidumbre en el futuro de un medio centenario de la ciudad de Paraná.

Los directivos no dan la cara y mandan cartas documento sin cumplir su parte esencial en el contrato laboral: el pago de sueldos. En ese contexto, los trabajadores somos testigos de escandalosas peleas entre socios, de vaciamientos de bienes de capital y de actitudes desaprensivas que no se condicen con la responsabilidad que requiere el manejo de un medio de comunicación.

A diario vemos cómo escasean los insumos, se acumulan los daños a mobiliarios, se cortan los servicios por falta de pago. No hay teléfonos, no hay sillas, no pagan sueldos en tiempo y forma y, por si todo eso fuera poco, ahora persiguen a quienes reclaman.

Los trabajadores de prensa no sólo nos solidarizamos con el trabajador del área gráfica, sino que lo tomamos como una provocación a todo el plantel laboral. Con aprietes no se frenarán los reclamos por nuestros derechos.

Por eso, la Redacción se declara en estado de asamblea permanente, se suma a las movilizaciones que decida la Intersindical interna e instruye a sus representantes gremiales a fijar un plan de acción acorde a la alevosía con la que actuó la empresa.