Suplemento Literario N° 56: Segovia

Daniel Durand nació en Concordia, Entre Ríos en 1964.

Integró la redacción de la revista 18 Whiskys, donde apareció un fragmento de Segovia (18 Whiskys Nrs 3-4 Marzo, 1993).

Segovia (fragmento)

Y si viene Segovia y termina con el arte y con la muerte?

Arriba, en los últimos pisos,

se ven plantas verdes que cuelgan

y mucha claridad que sale de atrás de los balcones.

La luz crece a medida que se sube en el aire,

es una noche brillosa,

está seguramente, por lo blanca, la luna dorándose en el sol.

Pero si llega Segovia con su risa y termina con el arte

y con la suerte?

Abajo, en los pisos cercanos a la calle, no alcanza

el carbón,

abajo, obstinadas tertulias,

secos carteles. Relatos.

El sol en el medio de la música.

Si esta noche aparece Segovia

no habrá derrota para Gómez Ricardo

no habrá revancha para Pérez Héctor.

Y de Cristina que será , situada

siempre bien

al medio de todos los objetos:

árboles! le van a dar dicen

pero mejor que no.

El otoño pasado vino nieve

hacía treinta años que no

nevaba.

Aquí sin embargo cae

durante varias noches de marzo

una nieve tonta,

que nadie da por ella un peso,

incertidumbre, presagios tal vez

porque un otoño una vuelta

así con esa nieve vino

con su escándalo y sus mulas

las absoluciones y las penas.

Amigo César, debés estar, como contás por carta

en una playa de Italia con tu novia

gozando en esa nada y pensar

que aquí a nosotros

nos pasa lo mismo:

Martínez gozó a la mañana

Echeverry José Pedro

tuvo felicidad hoy todo el día.

Está la tarde verde

como un lago. Esmeraldas

que no hay que adivinar.

Calmadas, a la vista.

Y si después viene Segovia

y les ordena ditirámbico:

tiritan.

Si llegara a estar entre la gente y viera

si pudiera oír

si viese

se acabaría el apuro por la suerte y nadie

ni Bermúdez Antonio ni

Alonso Patricia.

Le duelen a Joaquín ya los pulmones

de tanto soplar y hacer

-sí-

porque le salen a él

muy bien las botellas,

panzonas y redondas,

sopla sopla y le salen,

las infla como un globo.

Venden

un jugo de frambuesa en botella de vidrio

en el supermercado:

es para verlo, no debe ser muy rico.

Una lluvia de otoño moja

los pantalones colgados

del alambre, están muy duros,

debe haberles quedado mucho jabón.

Así

como un zumbido de avispa hacen

y dan millones de vueltas antes de avisar que ya está todo guardado

pero no todo lo hace ella

nó

hay que ayudarla un poco porque todavía

no pueden pensar, botellas como Joaquín,

por ejemplo, no pueden soplar.

Cuando puedan pensar

ya habrá venido Segovia con la suerte y la

comida.

FUENTE AIRES DE LIBERTAD

(La Nota digital)