Highton de Nolasco cree que “no da para un juicio político” contra Rossi

CASO MICAELA. En un reportaje concedido al matutino Página 12, la vicepresidente de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, se refirió al femicidio de Micaela García y a la actuación del juez Carlos Rossi.

“El sistema judicial sigue siendo machista”

Rossi hace un año otorgó la libertad condicional al principal sospechoso del crimen. La magistrada aceptó que puede pasar “que haya un informe favorable al imputado y que igual suceda algo así, un femicidio”.

Al ser consultada por su opinión sobre la procedencia del juicio político al juez Rossi, Highton de Nolasco contestó: “No creo que algo así de lugar, en general, a un planteo de juicio político, pero dependerá del caso y de lo que decidan las autoridades políticas”. Sin quererse referir al caso concreto, Highton explicó que el condenado “iba a salir en libertad en no mucho tiempo más, un año y medio quizá”.

“Los presos en algún momento salen, y los delitos sexuales tampoco tienen penas tan elevadas”, subrayó la vice del Máximo Tribunal, para quien el problema “es que las personas salen de la cárcel igual o peor que cuando entraron. Porque no hay un sistema mínimo de capacitación”. Highton de Nolasco también se refirió al machismo que aún impera en el Poder Judicial: “En los cargos judiciales más altos siempre son menos las mujeres”. Por último, habló de su continuidad en la Corte, afirmó que se quiere quedar después de cumplir los 75 años para completar “las políticas de género” y aclaró que no es “(Carlos) Fayt, y en algún momento quiero retirarme”.

