Consejo General de Educación. Diputado Rotman pidió informe por falencias en liquidación de haberes y sobre privatización de ese sistema.



El diputado provincial, Alberto Rotman pidió al poder Ejecutivo provincial (PEP) que informe “si las falencias que se produjeron en la última liquidación de haberes del personal dependiente del Consejo General de Educación (CGE) fue debido a un error o si fue realizado ex profeso por directivas de los responsables de dicho Consejo”.

Rotman formuló ese y otros interrogantes en un Pedido de informe que presentó en la Cámara de Diputados de Entre Ríos a través del cual también requirió precisiones en torno a estos otros aspectos:

-Informe, si los errores que se produjeron en dicha liquidación de haberes, será resuelta por planilla complementaria durante esta semana.

-El porcentaje de los trabajadores de la educación entrerriana que fueron perjudicados por las falencias en su liquidación de haberes.

-Si es cierto que el departamento de Liquidaciones del CGE no está conformado por empleados de la planta de dicha Institución.

-De ser así, informe el PEP si es cierto que las liquidaciones de sueldos de los docentes de la provincia es elaborado por una empresa privada y de ser verdadero este punto, que informe que empresa está a cargo de ello.

-En ese caso que también de precisiones acerca desde cuando las liquidaciones mensuales de los docentes es elaborado por una empresa cuyos miembros no son de planta del CGE y si la empresa fue contratada en forma directa o se llamó a licitación para cubrir dicha función.

-Que informe la causa por la que el CGE resuelve prescindir del personal a cargo de ésta función y pasar a contratar una empresa privada, y sobre el costo mensual y anual que se abona.

FUNDAMENTOS

“El conflicto que en nuestra provincia tiene como protagonistas al poder Ejecutivo y los gremios docentes lleva casi un mes, donde los niños y jóvenes en edad escolar son los grandes perjudicados”, dijo el diputado Rotman.

Y añadió: “Sabemos además que los docentes también son víctimas de un sistema perverso cuya resultante es el deterioro de la calidad educativa que ha hecho que nuestro país, que se distinguía de nuestros vecinos por el desarrollo, justamente, de la educación, hoy estemos por debajo de ellos.

El único camino viable para una Entre Ríos distinta, más justa y proyectada al futuro es que estemos convencidos que la educación encierra la única esperanza de conseguir personas más íntegras y economías más competitivas, como sociedades democráticas más responsables y justas”.

Más adelante consideró: “La escuela es una institución que tiene varias funciones, pero dos fundamentales: una, garantizar la transmisión de un legado que capacite a las nuevas generaciones para afrontar el futuro y, con la misma importancia, generar igualdad de oportunidades. En un buen sistema educativo las diferencias socioeconómicas desaparecen o se achican y las brechas en los resultados educativos no reflejan las brechas sociales. Una buena educación hace bien esos dos trabajos.

Debemos terminar con el pasaje de la escuela pública hacia la escuela privada y esta responsabilidad, es prioritariamente de las autoridades políticas de nuestro Consejo General de Educación. El problema es que se ha segmentado el sistema educativo y la escuela pública recibe a la población más vulnerable. Las mediciones internacionales y las nacionales muestran dos cosas: que los alumnos argentinos obtienen bajos resultados y que nuestro sistema educativo tiene la mayor variación de los resultados entre los 65 países que participan de las pruebas PISA. Es decir, en la Argentina vas a aprender según la escuela a la que vayas”.

PARITARIAS

En otro tramo de los fundamentos, el diputado radical hizo referencia a que las paritarias “vienen fracasando y se podrían establecer otros mecanismos menos conflictivos, como un índice complejo que tome PBI, inflación, etc. y también otros métodos de protesta. Los paros los hacen en general docentes de escuelas públicas, pero los aumentos son para todos. Esto tiene un correlato complicado: que es como expresamos anteriormente: el pasaje de alumnos de la escuela pública a la privada en busca de clases todos los días, un fenómeno agravado en la última década no solo en nuestra provincia sino, en todo el país. Lo importante es no agotar ni la protesta ni la propuesta en la cuestión salarial. Hay que meterse con cuestiones estructurales como la carrera docente. Hay que hacer una carrera interesante, con reconocimiento e incentivos para los buenos docentes, que atraiga buenos perfiles, una formación de calidad. Ésta debería ser una bandera del sindicalismo más progresista”.

“Por todos estos conceptos, que deberían formar parte del abc de un gobierno democrático, donde la educación debería ser una política de estado, el PEP debería extremarse en no agravar este conflicto con medidas como los descuentos inapropiados y otros, que tiene como rehén a la mayoría de los chicos entrerrianos que hoy no pueden concurrir a la escuela, comprometiendo aun más la ya deteriorada calidad educativa, y que castiga especialmente a los niños de las clases más humildes”.

(La Nota digital)