Suplemento Literario N° 57: “Piedra grande sin labrar”

Verónica Yattah. Febrero de 1987. Libros: Ella salta la espuma de las olas, Allá es mañana y Los perros también se van.

Como patitos llegamos,

como ciegos.

El segundo no vio al primero

el tercero no vio al segundo.

Tan cerca quedó un auto de otro

que mientras la barrera del tren bajaba

tuvimos tiempo de tomar espacio.

El tren iba a venir

pero no venía.

Vi a una chica darle un beso a un chico

y cómo encendían las luces del restaurante.

Y yo que estaba en bici apoyé mi mano

en el techo del auto vecino

para no tener que sostenerme toda

con la punta de los pies.

Y me sentí parte de algo.

Había viento y era mucho

tener una piel.

Era viernes.

Tenía el cuerpo cansado

y dos piernas fuertes.

Hecha jirones, montaña

tirá la ropa, vení

en amasijo nuestras remeras

esa ropa que no sea

más la tuya ni la mía,

Así

que no haga falta volver a ella.

Piedra grande sin labrar

Piedra grande sin labrar

Peña, se llamaba así la calle

donde vivía el amigo de mi hermano.

La primera vez que hice el amor

vi mi ropa manchada.

Fue distinto el color de los autos

que pasaban mientras regresaba a casa.

Fue distinto el color de mi mamá

que ponía la mesa como tantas otras noches

aunque esa fuera para mí

la primera noche de otra era.

El rostro de mi mamá acariciado

mucho antes de que esto pasara

(ella sola en su casa, mi hermano y yo)

por hombres recostados

en pequeñas camas

el humo del cigarrillo marcando en el aire

figuras sin forma.

Uno de esos hombres mi padre

el humo dibujando, en su caso sí,

un ciervo corriendo

perdiéndose en un bosque.

Entonces Peña el nombre de la calle

de la casa del chico

con el que estuve la primera vez.

Después hubo otras:

Arganguren, Tucumán, Aráoz

la calle de un barrio lejano

hasta que llego caminando

a una fiesta en el primer piso

departamento A

de un ambiente en Gurruchaga,

calle empedrada

de árboles viejos

que a las tormentas

les lleva minutos derribar.

Llegué como quien llega a un umbral

y pasando una línea se transforma.

Descorrí la bolsa de nylon

que ocultaba una botella de cerveza.

Y mi deseo de darle un beso

siendo ella como yo, una mujer.

Y mi deseo de escribir

sobre todo lo que pasaba alrededor:

el colchoncito apoyado en la pared

para silenciar la felicidad de la fiesta

el vecino tocando timbre

para quejarse no, para bailar

y mi mejor amigo acariciando los vinilos

jugando a ser el dj

que todavía no era.

Ana también quiso que la noche fuera larga

que todo recién empezando como estaba,

no terminara tan pronto.

De negro a nublado, el cielo

se nos fue metiendo en los ojos.

La suavidad que conocí esa noche

fue un hacha una pica un revólver

que palpé en mi bolsillo meses después

años después.

La suavidad fue mi antídoto cada vez que hizo falta

mi defensa incluso cuando ella me dejó.

Ahora cuando algo termina

me acuerdo de esa noche

lo que se tuvo una noche, si de verdad se tuvo

se tiene otra vez.

Fui alguien conduciendo un auto

en medio de una ruta

hasta cruzarse en mi camino, algo

que me hizo frenar el paso.

El beso que le di a otra chica,

la noche en que mi cuerpo

fue por primera vez, además de mi cuerpo

mi casa.

Fuente: Revista Virtual de Arte y Poesía El infinito viajar

(La Nota digital)